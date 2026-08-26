“Il più bello d’Italia” (CERTIFICATO)

di Elena Vada ______________

… Macché Garlasco, Ranucci, Vannacci… e via discorrendo… Personalmente, mi sono occupata di un caso “davvero importantissimo”: “Il più bello d’Italia 2026”, storico concorso che, da quarantotto anni, elegge, ad Alassio (Savona), l’ uomo più avvenente della nostra penisola (il corrispondente di “Miss Italia”).

Nell’ intervista a lui fatta, come suol dirsi “al brucio”, pochi momenti dopo l’elezione, l’originale, emozionato neo-eletto, ha detto:

“... Dedico la vittoria alla mia mamma, a lei devo tutto. Che cosa mi riserva il futuro non lo so, ma sono davvero senza parole e ringrazio tutti”.

Il 24 agosto, al termine di un’agguerrita finalissima, Riccardo Sparacciari è stato incoronato il nuovo “Più Bello d’Italia”.

Riccardo è originario di Marino, ma è residente a Frascati (Roma). Ha 27 anni e lavora come commercialista (nello studio di suo papà)…

Si definisce un romantico.

Il titolo è arrivato al termine di un lungo percorso di selezione, che ha portato in Liguria, concorrenti provenienti da diverse parti d’Italia. (Tutti “Boni”!).

Nell’edizione 2026, c’è stata una rivoluzione regolamentare: per la prima volta nella storia del concorso, i criteri di partecipazione si sono allargati alla fascia d’età compresa tra i 35 e i 45 anni.

Ed allora ci chiediamo: “Cosa ha conquistato la giuria, cosa ha fatto la differenza, per individuare il prescelto? “

Forse: intelligenza, personalità, portamento e carisma, mostrate durante la competizione..?

Anche,… ma soprattutto un fisico statuario, 1,90 d’ altezza, occhi e capelli neri (molto mediterraneo) ed un sorriso ammaliante.

“Sono emozionato, avevo deciso di partecipare per gioco ed ora mi ritrovo ad indossare una fascia importante che, in passato, avevano vinto attori diventati poi famosi, come Ettore Bassi e Gabriel Garko” commenta il vincitore.

Ah, ah, ah BUGIA!…. Oltre al famoso programma “Uomini e Donne” cui ha partecipato tempo fa, il bel Riccardo Frascati ha tentato provini per altri programmi, sempre “sui generis”, quindi è tanto che “ci prova e riprova…”per gioco”.

Ti auguriamo tanto successo nel mondo dello spettacolo, Riccardo…

… Ma la contabilità?!

Su quella non ti farei mettere i pettorali…. volevo dire… le mani.

(lapsus freudiano?)

Category: Costume e società, Cronaca