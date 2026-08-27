FUMO E FIAMME, GINOSA SOTTO VASTO ATTACCO DI FUOCO, IL SINDACO VITO PARISI PARLA APERTAMENTE DI INCENDIO DOLOSO DI MATRICE CRIMINALE

(Rdl) _________________ Dal pomeriggio di ieri un incendio vasto e diffuso ha devastato Ginosa. Le fiamme sono partite contemporaneamente in quattro distinti focolai nelle zone di Costa della Crognola, Paolbaro e Poggio Cignano e sono arrivate fino alle vicinanze di scuole, locali pubblici, palazzi e altre abitazioni private. Molti abitanti sono stati evacuati dalle loro case.

Imponente impiego di uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per fermarle.

Il sindaco Vito Parisi tramite social ha denunciato con fermezza la matrice criminale di quanto avvenuto, definendolo l’accaduto un vero e proprio attacco all’incolumità pubblica e sollecitando una rapida identificazione dei responsabili:

“Incendi appiccati in maniera contemporanea, un inferno. Dall’inizio dell’anno siamo a circa cento incendi nel nostro territorio. Io non mi capacito all’idea che ci sia un essere umano che è in grado di fare una cosa del genere, di procurare un danno plurimo… Quello di oggi è stato un colpo durissimo alla nostra comunità, a tutta Ginosa e a tutti i ginosini. Quattro incendi in contemporanea non sono un caso, ma un attentato alla vita di tutti!

Quanto accaduto impone la massima attenzione e ci ricorda quanto sia importante la collaborazione di tutti. Invito chiunque abbia visto qualcosa, o dovesse notare comportamenti o situazioni sospette, a segnalarli immediatamente alle autorità competenti. In momenti come questo dobbiamo essere ancora più uniti, vigili e responsabili”.





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