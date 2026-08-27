CON ILIC, ALLA CARICA! AVANTI LECCE!!!
(Rdl) __________________ L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ivan Ilic dal Torino F.C. Il centrocampista serbo classe 2001 vestirà la maglia numero 20. ______________
llic, in città da tre giorni e questa mattina alle visite mediche (nella foto) e alla firma del contratto, si trasferisce al Lecce con la formula del prestito con diritto di riscatto dopo aver prolungato di un anno il suo rapporto con il club granata, firmando fino al 30 giugno 2028; eventuale riscatto a carico dei Giallorossi fissato a 5 milioni.
A Torino Ilic era giunto quattro anni fa, pagato 16 milioni di euro, ma il suo apporto alla squadra granata era andato progressivamente scemando, fino a diventare un flop: solo otto presenza e zero gol la scorsa stagione. Non si discutono le sue doti tecniche: ma al Toro sono state discusse le sue condizioni di mentalità, impegno e determinazione.
Valore di mercato attuale, 7 milioni. ________________
LA RICERCA nel nostro articolo del 25 agosto scorso
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