COMUNICATO STAMPA DELL’ASL DI LECCE SUI DUE CASI “SALENTINI” DI “DENGUE” TRASMESSA DALLE ZANZARE

Comunicato stampa dell’Asl di Lecce _____________

ASL Lecce: casi di Dengue autoctona nei Comuni di Alliste, Ugento e Ruffano

Il Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce ha ricevuto notifica di due casi (uno confermato e l’altro probabile) di Dengue autoctona, ovvero un’infezione contratta sul territorio italiano e non associata a viaggi all’estero.

Il caso riguarda una persona, attualmente ricoverato in Liguria, che non ha effettuato recenti viaggi in Paesi nei quali la malattia è endemica e ha soggiornato nel Comune di Ugento, frequentando anche località nei Comuni di Ruffano e Alliste ed è pertanto riconducibile a una trasmissione locale attraverso la puntura di una zanzara infetta.

La persona è parente di un ulteriore caso con sintomi compatibili con Dengue i cui primi esiti analitici sono positivi e in fase di conferma, residente a Milano e attualmente non ricoverato, che nei giorni precedenti aveva soggiornato, insieme al proprio congiunto, negli stessi Comuni salentini.

Il Dipartimento di Prevenzione sta inoltre effettuando ulteriori verifiche su un altro parente dei casi postivi ma residente in uno dei Comuni citati in precedenza, che nei giorni scorsi avrebbe avuto sintomatologia compatibile.

A seguito delle verifiche epidemiologiche, il Dipartimento di Prevenzione ha immediatamente attivato le misure previste per il contenimento del rischio di trasmissione, disponendo interventi urgenti e capillari di disinfestazione contro la zanzara tigre nei Comuni interessati.

Gli interventi prevedono trattamenti adulticidi e larvicidi, sia nelle aree pubbliche sia nelle proprietà private comprese nei perimetri individuati, con l’obiettivo di ridurre rapidamente la presenza del vettore e interrompere eventuali ulteriori catene di trasmissione.

La ASL Lecce, in collaborazione con le Amministrazioni comunali interessate, prosegue le attività di sorveglianza epidemiologica e di prevenzione e invita la popolazione a collaborare alle operazioni di disinfestazione e ad adottare le misure utili a contrastare la proliferazione della zanzara tigre, adottando corretti comportamenti di profilassi personale e ambientale.

Nei prossimi giorni, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata, verranno adottate iniziative per il campionamento di insetti vettori del virus per verificare la sussistenza di zanzare infette nelle zone interessate.

Si rammenta che, diversamente dalla Malattie della Febbre del Nilo, il virus è trasmesso non dalla zanzare comune (genere culex) ma dalla cosiddetta zanzara tigre (aedes albopictus) che ha la caratteristica di pungere anche di giorno. Si raccomanda pertanto ai cittadini, in particolare a coloro che vivono nelle aree interessate, di collaborare per evitare condizioni che favoriscono la proliferazione di questi insetti (evitare lagunaggi o raccolte di acqua scoperte) e di adottare le note misure di protezione per contrastare la puntura da parte di tali insetti (usare repellenti cutanei sulle aree del corpo scoperte ovvero utilizzare altri mezzi fisici o chimici insetticidi).

Grazie per la collaborazione

Category: Costume e società, Cronaca