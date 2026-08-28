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COMUNICATO STAMPA DELL’U.S. LECCE SUL RECORD DI ABBONATI ALLO STADIO

| 28 Agosto 2026 | 0 Comments

Comunicato stampa dell’U.S. Lecce _____________

In data odierna è stato registrato il nuovo record di sottoscrizione degli abbonamenti.

La Campagna Abbonamenti 2026/27 “Magia del Mare” ha infatti raggiunto quota 22.350 sottoscrizioni, il dato più alto nella storia ultracentenaria del Club. Il record precedente era stato stabilito appena un anno fa con 22.319 abbonati.

La Campagna Abbonamenti terminerà alle ore 18:00 di domani, sabato 29 agosto.

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LA RICERCA nel nostro articolo di ieri

CON ILIC, ALLA CARICA! AVANTI LECCE!!!

Category: Sport

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