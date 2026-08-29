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IL SALENTO CONTINUA A BRUCIARE

| 29 Agosto 2026 | 0 Comments

(Rdl) ___________________ La zona di Collepasso era già stata colpita almeno tre volte, per gli episodi più rilevanti, nel corso di questa estate. Oggi pomeriggio un vasto incendio è scoppiato nelle campagne prossime al paese, e in quelle lungo la strada provinciale per Maglie, distruggendo alberi di ulivo, coltivazioni e vegetazione varia.

Intervento dei Vigili del Fuoco in corso.

Si segnalano inoltre dense e alte colonne di fumo visibili lungo la statale Lecce – Gallipoli, all’altezza dello svincolo per Maglie.

Infine, sono segnalati altri roghi nelle campagne di Nardò.

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LA RICERCA nel nostro articolo del 27 agosto scorso

FUMO E FIAMME, GINOSA SOTTO VASTO ATTACCO DI FUOCO, IL SINDACO VITO PARISI PARLA APERTAMENTE DI INCENDIO DOLOSO DI MATRICE CRIMINALE

Category: Cronaca

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