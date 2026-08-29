IL SALENTO CONTINUA A BRUCIARE
(Rdl) ___________________ La zona di Collepasso era già stata colpita almeno tre volte, per gli episodi più rilevanti, nel corso di questa estate. Oggi pomeriggio un vasto incendio è scoppiato nelle campagne prossime al paese, e in quelle lungo la strada provinciale per Maglie, distruggendo alberi di ulivo, coltivazioni e vegetazione varia.
Intervento dei Vigili del Fuoco in corso.
Si segnalano inoltre dense e alte colonne di fumo visibili lungo la statale Lecce – Gallipoli, all’altezza dello svincolo per Maglie.
Infine, sono segnalati altri roghi nelle campagne di Nardò.
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LA RICERCA nel nostro articolo del 27 agosto scorso
Category: Cronaca