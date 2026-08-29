LECCE SI PREPARA A TORNARE SUL TATAMI: IL 2 SETTEMBRE RIPARTONO I CORSI DI AIKIDO DEL MAESTRO VALERIO MELCORE. Per i nuovi iscritti c’è un regalo speciale.

Chi in questi giorni d’estate sta passeggiando per le vie di Lecce lo avrà sicuramente notato: la città è stata tappezzata dai colorati e dinamici manifesti che annunciano una delle ripartenze sportive più attese. Dopo la pausa estiva, lunedì 2 settembre riaprono ufficialmente le porte del dojo “Il Cavaliere”, la storica Scuola di Aikido guidata dal Maestro Valerio Melcore.

Come si evince dalle tante immagini che compongono il manifesto, l’Aikido praticato nel dojo del Maestro Melcore è molto più di una semplice arte marziale: è una disciplina per tutti, un percorso di crescita e una grande famiglia. Gli scatti ritraggono infatti momenti di intensa pratica sul tatami, ma anche allenamenti in riva al mare, sorrisi, e gruppi eterogenei composti da bambini, ragazzi, donne e uomini di ogni età. Al centro di tutto, la figura carismatica del Maestro, immortalato durante l’esecuzione di una tecnica con la serenità di chi padroneggia “l’arte della pace”.

Cos’è l’Aikido e perché iniziare a praticarlo L’Aikido è un’arte marziale tradizionale giapponese che non si basa sulla forza fisica o sull’attacco, ma sull’armonia, sul controllo e sullo sfruttamento dell’energia dell’avversario. È una pratica eccellente per mantenersi in forma, migliorare la coordinazione, imparare la difesa personale e, soprattutto, scaricare lo stress accumulato nella vita quotidiana, ritrovando il proprio equilibrio psicofisico.

La Scuola “Il Cavaliere” vanta un altissimo livello tecnico e organizzativo, testimoniato dalle affiliazioni prestigiose presenti sulla locandina: il dojo è infatti affiliato all’Aikikai d’Italia (l’associazione nazionale di riferimento per questa disciplina) e all’ente di promozione sportiva ASI.

Il dojo può contare su una serie di insegnanti di altissimo livello, il Maestro Melcore è affiancato dal Maestro Antonio Cannone e dagli Istruttori Giuliano Melcore e Mario De Blasi.

La promozione di settembre: il “Jo” dei Samurai in regalo Per incentivare i curiosi ad avvicinarsi a questa nobile disciplina, il Maestro Melcore ha pensato a un’iniziativa speciale, ben evidenziata sui manifesti sparsi per la città. Tutti coloro che decideranno di iscriversi ai corsi entro il 15 settembre, riceveranno in dono il Jo, il tradizionale bastone di legno utilizzato dai Samurai, strumento fondamentale per la pratica delle armi (Bukiwaza) all’interno dell’Aikido.

Un’occasione imperdibile per iniziare fin da subito ad allenarsi con l’attrezzatura giusta e sentirsi parte integrante del dojo.

Info e contatti

I corsi ripartono il 2 settembre a Lecce. Che siate neofiti alla ricerca di una nuova sfida personale, o ex praticanti che vogliono rimettersi in gioco, il dojo “Il Cavaliere” è pronto ad accogliervi sul tatami.

Si pratica nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 19:30 alle 20:30 per i bambini, ragazzi e adulti dalle 19:30 alle 21:30 nella palestra di Lecce in via Puccini 32, presso la Palestra ATHLON.

A San Donato di Lecce:

Il Martedì e il Giovedì dalle 17:00 alle 18 per i bambini e dalle 18:00 alle 20:00 per gli adulti.

Per ricevere maggiori informazioni sugli orari dei corsi, sulle sedi e sulle modalità di iscrizione, è possibile contattare direttamente la segreteria della scuola al numero indicato sulla locandina: 329 2509 095.

Il rientro dalle vacanze è il momento migliore per dedicarsi a se stessi. L’Aikido vi aspetta.

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