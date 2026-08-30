ARRIVA UN RINFORZO PER LA DIFESA
(Rdl) _______________ L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ali Dembélé dal Torino F.C.
L’esterno difensivo francese classe 2004 vestirà la maglia numero 2. _________________
Dopo quelli di Willem Geubbels e di Amar Fatah per l’attacco, e di Ivan Ilic per il centrocampo, arriva dunque un rinforzo pure per la difesa.
Ali Dembele, 22 ANNI, di origini del Mali, di nazionalità francese, a Lecce in prestito con diritto di riscatto, arriva dal Torino, che lo aveva dato in prestito nelle stagioni precedenti in serie B al Venezia prima e al Mantova poi. E’ un terzino destro con vocazione offensiva. Valore di mercato 1.300.000 euro. ___________________
LA RICERCA nel nostro articolo di oggi
Category: Sport