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ARRIVA UN RINFORZO PER LA DIFESA

| 30 Agosto 2026 | 0 Comments


(Rdl) _______________ L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ali Dembélé dal Torino F.C.

L’esterno difensivo francese classe 2004 vestirà la maglia numero 2. _________________

Dopo quelli di Willem Geubbels e di Amar Fatah per l’attacco, e di Ivan Ilic per il centrocampo, arriva dunque un rinforzo pure per la difesa.

Ali Dembele, 22 ANNI, di origini del Mali, di nazionalità francese, a Lecce in prestito con diritto di riscatto, arriva dal Torino, che lo aveva dato in prestito nelle stagioni precedenti in serie B al Venezia prima e al Mantova poi. E’ un terzino destro con vocazione offensiva. Valore di mercato 1.300.000 euro. ___________________

LA RICERCA nel nostro articolo di oggi

NOTIZIE E COMMENTI ALLA VIGILIA DI LECCE – ROMA DI LUNEDI’ 31 AGOSTO

Category: Sport

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