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IL SALENTO CONTINUA A BRUCIARE, ALTRO FRONTE DI FUOCO AI MARGINI DELLA STATALE LECCE – MAGLIE

| 30 Agosto 2026 | 0 Comments

(Rdl) _________________ Protezione Civile Salento e Polizia Locale Lecce hanno segnalato dal primo pomeriggio di oggi, domenica 30 agosto 2026, un nuovo incendio, di vaste proporzioni, in corso sulla statale Lecce – Maglie, nei pressi degli svincoli per Caprarica e per Galugnano, con fumo intenso e fiamme al margine della carreggiata.

Gli operatori raccomandano agli automobilisti in transito, con possibili code e rallentamenti, la massima pridenza, e di seguire le indicazioni presenti sul posto.

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LA RICERCA nel nostro articolo di oggi

A LEQUILE IN FIAMME L’ECOCENTRO / NOTIZIE E COMMENTI SUCCESSIVI

Category: Cronaca

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