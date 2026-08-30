IL SALENTO CONTINUA A BRUCIARE, ALTRO FRONTE DI FUOCO AI MARGINI DELLA STATALE LECCE – MAGLIE
(Rdl) _________________ Protezione Civile Salento e Polizia Locale Lecce hanno segnalato dal primo pomeriggio di oggi, domenica 30 agosto 2026, un nuovo incendio, di vaste proporzioni, in corso sulla statale Lecce – Maglie, nei pressi degli svincoli per Caprarica e per Galugnano, con fumo intenso e fiamme al margine della carreggiata.
Gli operatori raccomandano agli automobilisti in transito, con possibili code e rallentamenti, la massima pridenza, e di seguire le indicazioni presenti sul posto.
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LA RICERCA nel nostro articolo di oggi
Category: Cronaca