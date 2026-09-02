MUORE A OTTO GIORNI DALL’INCIDENTE STRADALE IN CUI ERA RIMASTO FERITO

(Rdl) __________________ E’ morto ieri all’ospedale Perrino di Brindisi, dove era stato trasferito, nel reparto specializzato, per l’aggravarsi delle sue ustioni, dal ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove era stato portato inizialmente, Sergio Cuna, 58 anni, di Carmiano.

Era rimasto ferito lo scorso 23 agosto sulla Lecce – Gallipoli, all’altezza dello svincolo per Galatina, dove la sua auto, alimentata a gpl, era andata in panne e fumava dal cofano: sceso per verificare cosa fosse successo, era stato investito da una fiammata proveniente dal vano motore, che si è rivelata fatale.

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