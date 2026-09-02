PROVVEDIMENTI DEL QUESTORE DI LECCE GIAMPIETRO LIONETTI NEI CONFRONTI DI PERSONE RITENUTE PERICOLOSE

Report della Questura di Lecce ___________________

Attività di prevenzione della Polizia di Stato: emesse dal Questore 25 misure di prevenzione. DASPO Urbano nei confronti degli autori di un’aggressione in centro a Lecce

​Nell’ambito delle attività svolte dalla Polizia di Stato per il contrasto alla criminalità diffusa e la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica sul territorio provinciale, il Questore della provincia di Lecce, Dott. Giampietro Lionetti ha emesso 2 DACUR, 14 avvisi orali e 9 fogli di via obbligatori.

​1. Sicurezza in città: 2 DACUR (Daspo Urbano)

​Questi due provvedimenti riguardano un unico episodio verificatosi a Lecce il 16 agosto scorso e riguardante l’aggressione di un giovane in pieno centro cittadino da parte di un gruppo di 5 persone per futili motivi.

Il ragazzo ha raccontato di essere stato accerchiato in via Maremonti a Lecce e uno dei 5 giovani aggressori ha estratto dalla cintola un coltello da cucina col quale lo ha ferito al volto. Solo la fuga precipitosa della vittima ha permesso che la situazione non sfociasse in qualcosa di ben più grave. L’intervento della volante della Questura che ha incrociato il giovane subito dopo l’aggressione col viso ferito e la maglietta macchiata di sangue ha permesso loro di rintracciare due degli aggressori e nello specifico proprio il responsabile del ferimento e di denunciare entrambi per lesioni personali aggravate in concorso. Di seguito l’Ufficio volanti ha proceduto alla denuncia e ha proposto la misura di prevenzione mentre la Divisione Anticrimine ha valutato la spiccata e concreta pericolosità della condotta tenuta dai due giovani, idonea a pregiudicare la sicurezza e la stabilità dell’ordine pubblico, consentendo al Questore di Lecce di emettere i relativi provvedimenti di prevenzione.

​Agli autori del gesto è stato notificato il DACUR per la durata di due anni ciascuno. Il provvedimento vieta espressamente ai due soggetti di accedere e stazionare, per i prossimi 24 mesi, all’interno o nelle immediate vicinanze di esercizi commerciali, bar, locali e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nell’area del Centro Storico compresa tra Viale Gallipoli e Viale dell’Università.

​2. Contrasto ai Reati Diffusi: Notificati 14 Avvisi Orali

​L’attività preventiva nelle scorse due settimane ha visto la sinergia operativa della Divisione Anticrimine, dei Commissariati di Nardò e Taurisano e dell’Arma dei Carabinieri, si è concretizzata nella notifica di 14 Avvisi Orali a carico di soggetti con spiccata pericolosità sociale.

​Le condotte sanzionate spaziavano da reati contro la persona ed intrafamiliari (maltrattamenti in famiglia, percosse, lesioni personali) a illeciti legati al traffico di stupefacenti (detenzione ai fini di spaccio), fino alla detenzione illegale di armi, esplosivi e munizioni, alterazione di armi, ricettazione, furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale, favoreggiamento di ingresso di clandestini, violazione delle norme di ingresso di stranieri, estorsione., detenzione abusiva di armi clandestine, invasione di terreni e immobili, riciclaggio, esercizio abusivo della professione di agente in attività finanziarie, frode informatica e sostituzione di persona, omissioni di soccorso dopo incidente stradale, detenzione e diffusione di codici di accesso a sistemi informatici e telematici, violazione della proprietà intellettuale e abituale frequentazione di soggetti pregiudicati.

​3. Allontanamento dal Territorio: Emessi 9 Fogli di Via Obbligatori

​​Ugento (3 anni di divieto): Proposto dalla Stazione dei Carabinieri di Ugento, un 46enne di Gallipoli è stato colpito da Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Ugento per 3 anni. L’uomo si era reso responsabile del reato di estorsione in concorso a seguito del furto di un’autovettura.

​Gallipoli (2 anni di divieto): Su proposta del Commissariato di PS di Gallipoli, un 19enne residente a Lecce è stato denunciato a piede libero per lesioni personali a minorenne e minacce gravi. Il giovane, insieme a un gruppo di ragazzi, ha aggredito alcuni turisti provocando lesioni a un minore. Il Questore gli ha vietato il ritorno nel Comune di Gallipoli per 2 anni.

​Otranto (3 anni di divieto): A seguito di proposta dei Carabinieri di Otranto, che avevano denunciato un 38enne di Uggiano la Chiesa per furto e oltraggio a pubblico ufficiale, il Questore ha applicato la misura del Foglio di Via Obbligatorio da Otranto per 3 anni.

​Gallipoli (3 anni di divieto): Il Commissariato di PS di Gallipoli ha denunciato e proposto per la misura di prevenzione un 58enne di Bari. L’uomo, in concorso con altri soggetti, ha sottratto le chiavi di un’auto per risalire all’indirizzo della vittima ed effettuare successivamente un furto presso l’abitazione. Per lui è scattato il divieto di ritorno a Gallipoli per 3 anni.

​Lecce (6 mesi di divieto): Durante i controlli antibivacco presso la Villa Comunale di Lecce, condotti dall’U.P.G.S.P. con la Polizia Locale, un 49enne di Bari, già gravato da precedenti, ha rivolto ingiurie e insulti agli agenti. Proposto dall’U.P.G.S.P., è stato raggiunto da un Foglio di Via con divieto di fare ingresso nella città di Lecce per 6 mesi.

​Cutrofiano (4 anni di divieto): Su proposta della Stazione Carabinieri di Cutrofiano, un 53enne campano è stato bloccato e arrestato in flagranza di reato insieme a un complice mentre tentava di mettere a segno una truffa ai danni di un’anziana signora. Considerata la sua pericolosità sociale, gli è stato notificato il Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Cutrofiano per la durata di 4 anni.

​Lecce (3 anni di divieto): La Squadra Mobile della Questura di Lecce ha denunciato per tentata estorsione un uomo residente in Campania. Il soggetto ha preteso la somma di 200 euro da un giovane turista veneto per restituirgli lo smartphone precedentemente sottratto. Bloccato tempestivamente dagli agenti, è stato allontanato immediatamente dalla città di Lecce con divieto di ritorno per 3 anni.

​Lecce (1 anno di divieto): Durante un concerto estivo, un 40enne proveniente dalla Campania si è reso responsabile di una rapina in concorso ai danni di un giovane. La vittima, nel tentativo di riavere il maltolto, è stata spintonata e aggredita violentemente. L’aggressore, individuato e bloccato, è stato colpito da Foglio di Via con divieto di ritorno a Lecce per 1 anno.

​Lecce (3 anni di divieto): su proposta dell’U.P.G.S.P. della Questura, un soggetto di Salice Salentino è stato denunciato per i reati di furto aggravato e ricettazione commessi nel capoluogo. Per l’uomo è scattato il Foglio di Via Obbligatorio che gli vieta di rientrare nel Comune di Lecce per 3 anni.

L’attività della Polizia di Stato di Lecce e delle sue articolazioni territoriali prosegue in maniera capillare per garantire la convivenza civile, la sicurezza pubblica e la prevenzione di ogni forma di illecito su tutto il territorio provinciale.

Lecce, 2 settembre 2026

Category: Cronaca