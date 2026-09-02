UN ALTRO ANZIANO MORTO IN MARE

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Un altro caso della ormai lunga serie di persone anziane stroncate sulle spiagge salentine da un malore improvviso, dovuto presumibilmente all’affaticamento del corpo per il grande caldo. Un fenomeno, certo, di ogni estate, ma che quest’anno è più frequente del solito, come documentano le notizie di cronaca che abbiamo dato nelle ultime settimane.

Ieri pomeriggio a Torre dell’Orso (nella foto di Gianni Vese) è morto Alessandro Tassi, 76 anni, di Ferrara, in vacanza nel Salento: stava facendo il bagno quando si è sentito male e non si è più ripreso, nonostante i tentativi di rianimarlo compiuti dagli altri bagnanti prima, e dei sanitari del 118 poi.

Category: Cronaca