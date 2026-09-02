A LEQUILE IN FIAMME L’ECOCENTRO / ALTRI AGGIORNAMENTI DELLA PREFETTURA. MANCANO ANCORA I DATI ARPA SU ARIA E SUOLO

Comunicazione istituzionale della Prefettura di Lecce diffuso nella serata di ieri, martedì 2 settembre ________________

Incendio sviluppatosi il 29 agosto 2026 nel territorio del comune di Lequile propagatosi all’impianto di gestione rifiuti.

AGGIORNAMENTO

Nel pomeriggio odierno si è tenuta la riunione del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) finalizzata a monitorare l’evolversi della situazione e a fornire alla popolazione, tramite i Sindaci, costanti aggiornamenti sugli effetti dell’incendio sviluppatosi nel territorio del comune di Lequile, successivamente propagatosi all’impianto di gestione rifiuti ubicato in prossimità della S.S. 101.

All’incontro hanno preso parte il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, le Forze dell’ordine, l’ASL, l’ARPA, la Provincia e i Sindaci dei Comuni di Lequile, Lecce, Cavallino, Copertino, Galatina, Lizzanello, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Soleto.

I Vigili del Fuoco hanno riferito che le operazioni di estinzione dell’incendio sono pressoché concluse e che continuano a svolgersi le attività di controllo e minuzioso spegnimento del materiale che presenta ancora residui segni di combustione, al fine di evitare nuovi inneschi.

ARPA ha comunicato che sono tuttora in corso le analisi sui campionamenti prelevati fin dalle prime ore dell’evento e che nei prossimi giorni si avranno i primi risultati di tale attività di monitoraggio.

ASL ha ribadito, in via precauzionale, in attesa di conoscere i predetti risultati, che è fortemente sconsigliato il consumo di ortaggi e l’utilizzo dell’acqua dei pozzi nei territori comunali interessati dall’evento.

Ha inoltre proposto ai Sindaci dei comuni interessati di adottare un’ordinanza di sospensione di commercializzazione e consumo di latte, uova ed altri prodotti di origine animale e vegetale, anche trasformati, provenienti dalla zona insistente nel raggio di 1 km dal luogo dell’evento, nonché il divieto di pascolo e di utilizzo di foraggio a campo aperto nella medesima area.

Il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) tornerà a riunirsi venerdì 4 settembre, al fine di condividere in modo completo gli esiti delle analisi condotte da ARPA Puglia.

IL CAPO DI GABINETTO

M. Sergi

Lecce, 1° settembre 2026

Agli organi di stampa

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LA RICERCA nel nostro articolo di ieri e in quello del 30 agosto scorso

Category: Cronaca