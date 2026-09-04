LA TRAGICA MORTE DI LORENZA ISCERI

(Rdl) _________________ Era di Squinzano, dove era rientrata qualche giorno a Ferragosto per le ferie, da Firenze, dove risiedeva, Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d’azienda, la donna uccisa ieri a Barberino del Mugello da Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che non si rassegnava alla fine della loro relazione: l’ha rapita, rinchiusa nel vano della sua auto e poi l’ha scagliata nel vuoto dall’alto del viadotto autostradale Alteta, appositamente raggiunto, prima di buttarsi giù anch’egli.

I due cadaveri sono stati ritrovati a vale a poca distanza l’uno dall’altro.

Le indagini della Polizia di Stato, coordinate dal pm Antonio Natale della Procura della Repubblica di Firenze, fra le altre cose stabiliranno se la vittima fosse già morta, o ancora in vita, quando è stata lanciata giù dal cavalcavia.

Aveva chiesto aiuto, riuscendo a telefonare dall’auto in cui era stata rinchiusa, ma senza che sia stato possibile salvarla.

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