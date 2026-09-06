BRINDISI, ANZIANO MUORE IN MARE
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Un altro caso della ormai lunga serie di persone anziane stroncate sulle spiagge salentine da un malore improvviso, dovuto presumibilmente all’affaticamento del corpo per il grande caldo. Un fenomeno, certo, di ogni estate, ma che quest’anno è più frequente del solito, come documentano le notizie di cronaca che abbiamo dato nelle ultimi due mesi.
Questa mattina un anziano di 76 anni, del quale non sono state rese note le generalità, di Brindisi, è morto mentre faceva il bagno nella spiaggia libera dell’ex Lido Poste. Inutili i tentativi dei famigliari prima degli altri bagnanti e dei sanitari del 118 poi, di rianimarlo.
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