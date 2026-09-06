SAN VITO DEI NORMANNI, ANZIANO MUORE INVESTITO DA UN TRENO

PIANO CITY LECCE TORNA CON UNA NUOVA EDIZIONE DAL 10 AL 13 SETTEMBRE: CASADILEGO, SHAI MAESTRO, DAVID CHALMIN E LE SORELLE LABEQUE NEI CHIOSTRI E NELLE CHIESE DELLA CITTA’

di Mirko Gentile _________________ Katia e Marielle Labèque (nella foto) hanno suonato con i Berliner Philharmoniker e con la Filarmonica di Vienna. Il 13 settembre suonano a Lecce, al Malcandrino, con un programma che va da Philip Glass e Debussy fino a Leonard Bernstein e Nina Simone. Il biglietto costa zero. È il caso di […]