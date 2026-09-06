banner ad
banner ad

SAN VITO DEI NORMANNI, ANZIANO MUORE INVESTITO DA UN TRENO

| 6 Settembre 2026 | 0 Comments

(Rdl) _________________ Tragedia questa mattina presto nei pressi della stazione ferroviaria di San Vito dei Normanni, dove un anziano di 85 anni, del quale non sono state rese note le generalità, è morto, investito da un treno in transito, mentre attraversava i binari.

E’ caduto, mentre stava arrivando il Freccia Rossa proveniente da Roma e diretto a Lecce, senza che il macchinista sia riuscito a bloccarne la corsa in tempo.

La Procura della Repubblica di Brindisi ha aperto un’indagine.

Pesanti ritardi sulla cicolazione ferroviaria in tutta la regione.

Category: Cronaca

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

«
»