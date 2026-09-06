SAN VITO DEI NORMANNI, ANZIANO MUORE INVESTITO DA UN TRENO
(Rdl) _________________ Tragedia questa mattina presto nei pressi della stazione ferroviaria di San Vito dei Normanni, dove un anziano di 85 anni, del quale non sono state rese note le generalità, è morto, investito da un treno in transito, mentre attraversava i binari.
E’ caduto, mentre stava arrivando il Freccia Rossa proveniente da Roma e diretto a Lecce, senza che il macchinista sia riuscito a bloccarne la corsa in tempo.
La Procura della Repubblica di Brindisi ha aperto un’indagine.
Pesanti ritardi sulla cicolazione ferroviaria in tutta la regione.
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