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IL SALENTO CONTINUA A BRUCIARE, ALTRI DUE FRONTI DI FUOCO QUESTO POMERIGGIO, A RUFFANO E A GEMINI

| 6 Settembre 2026 | 0 Comments

(Rdl) _________________ Dal primo pomeriggio di oggi, domenica 6 settembre 2026, vengono segnalati da alcuni video postati sui social due nuovi incendi boschivi, nelle campagne fra Ruffano e Casarano, il primo (nella foto della Protezione Civile Salento l’elicottero dei Vigili del Fuoco accorso sul posto), e in quelle di Gemini, frazione di Ugento, il secondo.

Mancano al momento ulteriori notizie.

Particolare inquitante, si tratta di due zone entrambe già ripetutamente e pesantemente colpite da roghi nel corso di questa terribile estate salentina. _______________

LA RICERCA nei nostri due articoli di ieri

IL SALENTO CONTINUA A BRUCIARE, ALTRO FRONTE DI FUOCO AD ANDRANO
SUGLI INCENDI NEL SALENTO, IN PARTICOLARE QUELLO ALL’ECOCENTRO DI LEQUILE, IL PREOCCUPATO INTERVENTO DI ANTONIO LEO: “Servono risposte chiare, documentate, comprensibili a tutti. E basta verità raccontate a metà”

Category: Cronaca

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