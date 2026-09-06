IL SALENTO CONTINUA A BRUCIARE, ALTRI DUE FRONTI DI FUOCO QUESTO POMERIGGIO, A RUFFANO E A GEMINI
(Rdl) _________________ Dal primo pomeriggio di oggi, domenica 6 settembre 2026, vengono segnalati da alcuni video postati sui social due nuovi incendi boschivi, nelle campagne fra Ruffano e Casarano, il primo (nella foto della Protezione Civile Salento l’elicottero dei Vigili del Fuoco accorso sul posto), e in quelle di Gemini, frazione di Ugento, il secondo.
Mancano al momento ulteriori notizie.
Particolare inquitante, si tratta di due zone entrambe già ripetutamente e pesantemente colpite da roghi nel corso di questa terribile estate salentina. _______________
LA RICERCA nei nostri due articoli di ieri
Category: Cronaca