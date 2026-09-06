SIAMO GIA’ ALLA TERZA DI CAMPIONATO, CAGLIARI – LECCE LUNEDI’ 7 SETTEMBRE

(Rdl) _________________ Dopo la vittoria a Venezia e la pesante sconfitta interna con la Roma, alla terza giornata di campionato il Lecce va a Cagliari, squadra anch’essa a 3 punti, con analogo percorso: vittoria esterna a Parma e sconfitta interna, sia pur di misura, con una big come l’Inter.

Ovvio che entrambe cerchino punti già pesanti – strano, ma vero, appena all’inizio – per la loro corsa verso la salvezza, da mettere nel granaio che verrà poi buono a fine della prossima primavera, e possibilmente frutto di una prestazione convincente.

I due allenatori hanno parlato entrambi, nelle rispettive sedi, più o meno alla stessa ora, al termine dell’allenamento di rifinitura, nella consueta conferenza stampa della vigilia.

Ecco una sintesi delle loro dichiarazioni:

Carlo Piasacane (nella foto)

“Esiste il Cagliari e non i vecchi e i nuovi. Noi dobbiamo rappresentare un popolo e non possiamo essere contenti dell’ultima gara. I vecchi in ritiro ci hanno dato una grandissima mano per l’ambientamento dei nuovi…

C’è fiducia nei ragazzi, hanno bisogno di sbagliare, ma per sbagliare devono giocare…

Mi aspetto un Lecce accorto, i punti sono sempre gli stessi. Nessuno delle due squadre può perdere. Ha un allenatore navigato che sa il fatto suo e mi aspetto una partita con più partite all’interno…

Noi abbiamo avuto un anno di tempo per mettere furore, altrimenti non avremmo raggiunto l’obiettivo della salvezza lo scorso anno. Questa è una caratteristica che ci impone il Cagliari. Senza furore è difficile raggiungere i risultati. Ci siamo allenati per questo un anno fa e penso che in tantissimi momenti della stagione scorsa sia venuto fuori. Oggi è dentro questi ragazzi”.

EUSEBIO DI FRANCESCO

“Quella contro la Roma è stata una partita particolare, le scelte fatte non hanno avuto tanto successo, ma ha avuto il suo peso il valore degli avversari affrontati… Ora pensiamo a questa gara, spesso si guardano i numeri e le statistiche, ma come ha detto Pisacane una squadra senza furore fa fatica a fare partite importanti. Poi sull’aspetto tattico ci sono sempre particolarità e situazioni da sistemare, ma ripartiamo dal desiderio di essere mentalmente dentro la partita….

Sto valutando diverse situazioni per gli schieramenti in difesa, centrocampo e attacco…

Sono contento dei nuovi arrivi, cerco gli uomini giusti per fare una grande gara con il Cagliari… Loro hanno trovato un assetto tattico preciso, sono meno camaleontici dell’anno precedente. Posso aspettarmi un po’ di tutto, hanno messo dentro giovani di qualità. E’ una squadra da prendere con le molle, in un contesto non facile, davanti a un grande pubblico. Il nostro approccio alla gara sarà fondamentale”.

Cagliari – Lecce si gioca lunedì 7 settembre, arbitra il signor Juan Luca Sacchi di Macerata, fischio di inizio alle 18.30.

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