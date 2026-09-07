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DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 7 SETTEMBRE 2026

| 7 Settembre 2026 | 0 Comments

Buongiorno!

Oggi è lunedì 7 settembre 2026.

San Clodoaldo, principe franco della dinastia dei Merovingi. Venerato come santo dalla Chiesa cattolica insieme a sua nonna Clotilde e alla zia Radegonda.

A Torino, il nostro amico analista e consulente finanziario Marco Bava compie 69 anni: buon compleanno!

Il 7 settembre 1934 il Duce è a Lecce. Il Capo del Fascismo Benito Mussolini in piazza delle Poste, alla folla di salentini che lo acclama, dice:“Desidero rivolgere un elogio alla gente di Puglia, perché è feconda, e crede coi fatti nell’unico primato che veramente conta nella vicenda della lotta dei popoli, il primato dei figli, il primato della vita. Perché solo la gioventù guarda con occhi impassibili e freddi, tutte le difficoltà  che l’avvenire pone innanzi  alla marcia di un popolo che voglia ascendere agli orizzonti del benessere e della grandezza”.

Proverbio salentino: MINTI NNA COPPULA A NCAPU A NNU CUGGHIUNE E SE SENTE GENERALE
Metti un cappello in testa ad un … uno sprovveduto e quello si sente Generale.
Quante volte nella vita ci è capitato di vedere delle mezze calzette che si danno arie da grandi uomini, o che mortificano chi si rivolge loro, solo perché gli è stato dato un incarico qualsiasi fosse anche quello di portinaio.

Category: Costume e società

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