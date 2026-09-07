SAN CATALDO: LA NOTTE DELLE ARTI MARZIALI

gm__________Ieri sera, la Pedana dell’Accessibilità del Lungomare Amerigo Vespucci di San Cataldo (Lecce) si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto per la Notte delle Arti Marziali. La manifestazione, nata con il duplice obiettivo di promuovere la pratica sportiva e i valori fondamentali dell’inclusione, ha visto numerosi atleti e praticanti impegnati in esibizioni e dimostrazioni tecniche per avvicinare il pubblico alla ricchezza delle discipline marziali.

La scelta di svolgere l’evento sulla Pedana dell’Accessibilità assume un significato centrale. Lo sport e nello specifico le Arti Marziali, diventano uno strumento tangibile per costruire partecipazione attiva, superare le barriere e valorizzare le differenze individuali.

Il Consigliere Comunale Giovanni Occhineri ha portato il saluto dell’amministrazione ed ha ribadito la filosofia alla base della serata: “le arti marziali non mirano alla prevaricazione, ma insegnano a conoscere i propri limiti, a rispettare l’avversario e a crescere collettivamente. La volontà è stata quella di utilizzare queste discipline per creare un ponte capace di unire le persone, non una barriera”.

Il Consigliere ha poi aggiunto: “La Notte delle Arti Marziali rappresenta anche un tassello strategico nel percorso di valorizzazione della marina leccese. L’obiettivo è consolidare San Cataldo come punto di riferimento per lo sport, il benessere e il turismo accessibile, offrendo a giovani e famiglie occasioni per vivere il territorio all’insegna di uno stile di vita attivo e solidale”.



La serata ha offerto un programma variegato di stili e tecniche, guidato da maestri e associazioni attive sul territorio locale:

Kung Fu Tien Shan Pai: Dimostrazione a cura del Maestro Tony Carrozzini (a Cavallino c/o Asd Terra dei Messapi);

Aikido: Esibizione del Maestro Piero Linciano (Dojo Terra dei Messapi Cavallino);

Karate: Guidata dal Maestro Niko Dell’Atti (Team Budo Ryu Nosi c/o Icos Lecce e Asd Terra dei Messapia Cavallino);

Aikido: A cura del Maestro Valerio Melcore (Dojo Il Cavaliere Lecce c/o Athlon Lecce) e

a San Donato di Lecce nella Zona Artigianale c/o Laboratori di Arte grafica e corporea;Karate: Sessione tecnica del Maestro Vito Barletti (c/o Athlon Lecce);



Aikido: Maestro Maurizio Martina Aikido Dojo Genki c/o Salesiani Lecce.

Era presente un folto pubblico che ha seguito sino a tarda serata la manifestazione.

La manifestazione è stata organizzata da Pierpaolo Linciano dell’associazione Messapia e Davide Rizzello, Presidente della Cooperativa Divale – Creare Giovani.



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