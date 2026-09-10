INVITO AL FESTIVAL DEL CINEMA ASIATICO A LECCE DA VENERDI’ 11 SETTEMBRE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Alvision produzioni cinematografiche di Lecce ci manda il seguente comunicato ___________________

LECCE – Dall’11 al 13 settembre 2026 torna a Lecce ALFest – Asia Lover Film & Music Festival, la manifestazione dedicata al cinema e alla cultura asiatica che per tre giorni porterà nel capoluogo salentino film, incontri e protagonisti dell’industria cinematografica italiana e internazionale.

Cuore dell’edizione 2026 sarà la Multisala Massimo di Lecce, che ospiterà la cerimonia inaugurale e le proiezioni cinematografiche, tutte gratuite e in lingua originale con sottotitoli in italiano. Gli incontri con gli ospiti si terranno invece negli spazi del Convitto Palmieri.

Tra i protagonisti di questa edizione Yoko Narahashi, casting director giapponese di alcune delle più importanti produzioni internazionali ambientate o realizzate tra Giappone e Hollywood, tra cui L’ultimo Samurai, Memorie di una Geisha, Babel e 47 Ronin, nonché membro dell’Academy, e Carlo Cavazzoni, figura di riferimento della diffusione dell’animazione giapponese in Italia e direttore esecutivo di Dynit.

L’APERTURA CON “KOKUHO – IL MAESTRO DI KABUKI”

ALFest prenderà ufficialmente il via venerdì 11 settembre alle ore 19:45 alla Multisala Massimo con la cerimonia di inaugurazione.

Alle 21:00 il grande schermo si accenderà con il film d’apertura, Kokuho – Il maestro di kabuki (nelle nostre foto, due fotogrammi tratti dal film, ndr) un’opera che attraversa il Giappone e una delle sue arti più antiche attraverso la storia di Kikuo.

Giappone, 1964. Figlio di un potente boss della yakuza di Nagasaki, Kikuo vede la propria esistenza sconvolta dall’assassinio del padre. Rimasto solo, viene accolto nella casa di Hanjiro Hanai, leggenda del teatro kabuki. Lontano dal mondo della criminalità, il giovane scoprirà una passione travolgente per l’arte drammatica tradizionale, iniziando un percorso destinato a trasformare radicalmente la sua vita.

CARLO CAVAZZONI: TRENT’ANNI DI ANIME IN ITALIA

Sabato 12 settembre alle ore 17:00, al Convitto Palmieri, protagonista sarà Carlo Cavazzoni con l’incontro:

“Anime in Italia: trent’anni di cultura, distribuzione e pubblico”

Un viaggio attraverso la diffusione e l’evoluzione dell’animazione giapponese nel nostro Paese, il ruolo della distribuzione e la nascita di un pubblico sempre più vasto e consapevole.

Attraverso l’esperienza di Dynit, che ha contribuito a portare in Italia titoli diventati parte dell’immaginario collettivo, da Neon Genesis Evangelion a Your Name., Cavazzoni ripercorrerà le tappe di una trasformazione che negli ultimi trent’anni ha portato gli anime da fenomeno di nicchia a componente fondamentale della cultura pop contemporanea italiana.

La sera il festival tornerà alla Multisala Massimo con due proiezioni.

Alle 20:00 sarà la volta di Ghost Cat Anzu, delicato e irriverente racconto di formazione che unisce folklore, quotidianità e animazione in rotoscopio. La giovane Karin, lasciata dal padre in un tempio nella campagna giapponese, si ritrova affidata alle cure di Anzu, un enorme e stravagante “gatto fantasma” che parla, guida un motorino e ha un debole per il gioco d’azzardo. Dallo scontro tra i due nascerà un’improbabile amicizia e un viaggio fantastico capace di spingersi oltre le porte del regno dei morti.

Alle 21:45 spazio a Tamerlano, kolossal storico-epico ambientato nel XIV secolo, negli anni in cui l’Impero Mongolo si sgretola e la Via della Seta precipita nel caos. Tradito e costretto all’esilio, Timur Barlas intraprende una spietata ascesa militare destinata a trasformarlo nell’ultimo grande conquistatore dell’Eurasia. Un racconto visivamente imponente sul potere, la guerra e la nascita di un mito.

YOKO NARAHASHI: DAL GIAPPONE A HOLLYWOOD

Uno degli appuntamenti centrali dell’edizione 2026 è in programma domenica 13 settembre alle ore 10:30 al Convitto Palmieri, con Yoko Narahashi e l’incontro:

“Il Giappone a Hollywood: casting e cinema oltre i confini”

Casting director di L’ultimo Samurai, Memorie di una Geisha, Babel e 47 Ronin, Narahashi racconterà la sua straordinaria esperienza professionale e il rapporto tra il Giappone e la grande industria cinematografica internazionale.

L’incontro approfondirà il ruolo del casting nella costruzione di ponti tra culture, la rappresentazione dell’identità e della sensibilità giapponese nel cinema internazionale e il superamento delle barriere linguistiche, culturali e professionali.

Una testimonianza privilegiata dall’interno di Hollywood e, allo stesso tempo, un’occasione per riflettere su come il cinema possa trasformare le differenze culturali in strumenti di incontro.

DOMENICA SERA: “A NEW DAWN” E “100 YARDS”

ALFest si concluderà domenica sera alla Multisala Massimo con altre due proiezioni gratuite.

Alle 20:00 sarà proiettato A New Dawn. In una cittadina rurale giapponese travolta dalla modernizzazione, un giovane isolato dal mondo cerca di completare l’ultimo, leggendario fuoco d’artificio progettato dal padre scomparso. Con la fabbrica di famiglia ormai prossima alla demolizione, insieme agli amici d’infanzia tenterà di regalare alla comunità un ultimo spettacolo di luci prima che il passato venga cancellato per sempre. Una riflessione poetica sul tempo, la memoria, il cambiamento e il rapporto tra tradizione e progresso.

A chiudere il festival, alle 21:30, sarà 100 Yards.

Nella Tianjin degli anni Venti, la morte di un venerato maestro di Wushu rompe gli equilibri di una comunità governata da antichi codici d’onore. Quando la guida della prestigiosa accademia viene affidata al miglior apprendista anziché al figlio del maestro, tra i due nasce una rivalità destinata a riversarsi nelle strade della città. Un wuxia metropolitano dal grande impatto visivo, scandito da spettacolari coreografie di combattimento.

TRE GIORNI DI ASIA NEL CUORE DI LECCE

Con l’edizione 2026, ALFest rinnova la propria vocazione di luogo d’incontro tra Oriente e Occidente, affiancando alla scoperta del cinema asiatico contemporaneo il dialogo diretto con professionisti che hanno contribuito concretamente alla circolazione delle opere e degli artisti tra Asia, Italia e industria cinematografica internazionale.

Dal kabuki all’animazione, dal wuxia al cinema storico, passando per Hollywood, casting e distribuzione: dall’11 al 13 settembre Lecce torna a guardare verso l’Asia attraverso il cinema.

Le proiezioni del 12 e 13 settembre alla Multisala Massimo sono gratuite, in lingua originale con sottotitoli in italiano, fino a esaurimento dei posti disponibili.

PROGRAMMA

VENERDÌ 11 SETTEMBRE – MULTISALA MASSIMO



19:45 – Cerimonia di inaugurazione

20:30 – Kokuho – Il maestro di kabuki | Film d’apertura

SABATO 12 SETTEMBRE



17:00 – Convitto Palmieri

Carlo Cavazzoni – “Anime in Italia: trent’anni di cultura, distribuzione e pubblico”

20:00 – Multisala Massimo

Ghost Cat Anzu

21:45 – Multisala Massimo

Tamerlano

DOMENICA 13 SETTEMBRE



10:30 – Convitto Palmieri

Yoko Narahashi – “Il Giappone a Hollywood: casting e cinema oltre i confini”

20:00 – Multisala Massimo

A New Dawn

21:30 – Multisala Massimo

100 Yards





Category: Cronaca