DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 2026

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Oggi è lunedì 14 settembre 2026.

La Chiesa celebra l’ Esaltazione della Santa Croce: il ritrovamento della Vera Croce e da parte di sant’Elena e la consacrazione della basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme.

Il ritrovamento avvenne a Gerusalemme per mano di Flavia Giulia Elena, madre dell’imperatore Costantino I, intorno al 326-328 d.C.

Intorno all’età di settant’anni, l’imperatrice Elena intraprese un pellegrinaggio di fede e penitenza in Terra Santa. Sul Golgota, luogo della crocifissione, fece demolire un tempio pagano fatto costruire per coprire i luoghi sacri. Durante gli scavi furono portate alla luce tre croci distinte, insieme ai chiodi della Passione. Una parte importante del legno prezioso fu portata a Roma da Sant’Elena, che adattò il Palazzo Sessoriano per custodirla; da qui nacque la celebre Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, nel quartiere Esquilino. Il resto della reliquia rimase in parte a Gerusalemme (custodito nel Santo Sepolcro) e in parte fu inviato a Costantinopoli.

A Gallipoli il nostro amico Maurizio Paciolla festeggia il suo compleanno: auguri!

E auguri di buon compleanno al collega giornalista torinese Giovanni Monaco.

Il 14 settembre del 1901 gli Stati Uniti d’America hanno un nuovo presidente, si tratta di Theodore Roosevelt, ventiseiesimo presidente degli Stati Uniti e Premio Nobel per la pace.

Venne eletto all’età di 42 anni e questo ne fa il presidente più giovane mai eletto nella storia degli U.S.A.. Il suo volto è tra quelli scolpiti sul Monte Rushmore, insieme a quelli di George Washington, Thomas Jefferson e Abraham Lincoln. La sua politica estera fu caratterizzata dall’aggressività: considerava molto importanti gli interessi americani in America Latina e si adoperò per la realizzazione del Canale di Panama. Sempre in politica estera si candidò a fare da mediatore nel conflitto Russo-Giapponese.

Riuscì a far raggiungere la pace tra le parti e questo gli valse il Premio Nobel per la pace. Si narra che durante una battuta di caccia si rifiutò di uccidere un cucciolo di orso, per questo motivo in America il classico orsacchiotto di peluche viene chiamato Teddy Bear, cioè l’orso di Teddy, il diminutivo con cui veniva chiamato Roosevelt.

Proverbio salentino: AMORE E CERASE CHIUI NDE MINTI E CHIUI NDE TRASE

Amore e ciliegie più ne metti e di più ne entrano.

Quando si fa l’amore e quando si mangiano ciliegie non è facile saziarsi.

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