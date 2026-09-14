GALATONE, ARRESTATO UN MINORE

(Rdl) ___________________ Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri di Galatone hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo di 17 anni, giàai domiciliari per precedenti reati contro la persona e contro il patrimonio. Ora è accusato di evasione, ricettazione, violenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



Accertata l’evasione del minorenne, i militari lo hanno individuato mentre, alla guida di una utilitaria, risultata poi rubata poco prima in paese, percorreva a forte velocità le vie del centro.



Alla vista della Gazzella dei Carabinieri, il giovane, nonostante gli fosse stato intimato l’ ALT, si dava alla fuga, innescand un inseguimento e fra l’altro forzando un posto di blocco.

Poco dopo, però, nelle campagne di Soleto, è uscito di strada e allora ha tentato di scappare a piedi, ma è stato subito raggiunto e bloccato.

Inoltre, è stato trovato in possesso di due grammi di cocaina.

Si trova adesso in un centro di accoglienza per minori, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce.

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