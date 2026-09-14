VENTISETTE NUOVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO ASSEGNATI A LECCE E PROVINCIA
Report della Questura di Lecce _______________
Lecce, 27 nuovi Agenti e Assistenti della Polizia di Stato assegnati alla Questura ed ai Commissariati
Ventisette operatori della Polizia di Stato sono stati assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura di Lecce, per potenziare i servizi di prevenzione e controllo del territorio.
L’arrivo dei nuovi poliziotti rappresenta un importante incremento dell’organico a disposizione della Questura e dei Commissariati distaccati di Pubblica Sicurezza, destinato a garantire una presenza più capillare nelle strade, nei quartieri e nei punti strategici del territorio salentino.
I nuovi arrivati sono stati accolti dal Questore della provincia di Lecce, dr. Giampietro Lionetti, presso l’Auditorium del Museo Sigismondo Castromediano.
Nel corso dell’incontro, il Questore ha rivolto loro un caloroso benvenuto, sottolineando il valore fondamentale del lavoro di squadra e il ruolo di prossimità al cittadino che la Polizia di Stato garantisce quotidianamente.
Durante il suo intervento nell’Auditorium, il Questore ha evidenziato come l’immissione di queste risorse permetterà di intensificare ulteriormente le attività di contrasto alla criminalità, rispondendo in modo concreto alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica ma soprattutto di serena vivibilità espresse dalla cittadinanza.
I nuovi colleghi, che svolgeranno da subito servizio operativo, andranno ad incrementare anche i servizi straordinari di controllo del territorio, settimanalmente predisposti con il contributo degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale”.
Tale pianificazione si rende necessaria per contrastare la recrudescenza di fenomeni quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, la criminalità, imponendo un’attenzione particolare verso le zone periferiche della città.
La scorsa settimana, ad esempio, le città sottoposte a maggiore controllo, oltre al capoluogo, sono state Porto Cesareo, Gallipoli e San Cesario. I servizi adottati sono stati tesi a garantire una più assidua vigilanza dei luoghi sensibili, unitamente alla prevenzione dei reati predatori e al monitoraggio dei luoghi di aggregazione giovanile legati al fenomeno della cosiddetta “malamovida”.
Nella città di Lecce sono state sottoposte a controlli specifici le zone del centro storico, piazza Mazzini, via Leuca, zona Ferrovia-Casermette, piazzetta santa Chiara, Piazzale Carmelo Bene, Parco galateo, nonché le zone dove sono presenti Uffici Postali ed esercizi commerciali.
Complessivamente, tutti i servizi espletati la scorsa settimana hanno portato all’identificazione di 3.324 persone e al controllo di 1.447 veicoli.
Lecce, 14 settembre 2026
Category: Cronaca