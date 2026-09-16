PROVVEDIMENTI DEL QUESTORE DI LECCE GIAMPIETRO LIONETTI NEI CONFRONTI DI PERSONE RITENUTE PERICOLOSE

Report della Questura di Lecce ______________

Attività di prevenzione della Polizia di Stato: il Questore emette un foglio di via e tre avvisi orali.

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio condotta durante la scorsa settimana, il Questore di Lecce, Giampietro Lionetti, ha adottato quattro misure di prevenzione, nello specifico tre avvisi orali e un foglio di via obbligatorio, a seguito di attività effettuata dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri.

Il foglio di via obbligatorio scaturisce da un’indagine condotta dal Commissariato di P.S. di Gallipoli, a seguito della denuncia presentata dalla vittima per fatti avvenuti a Gallipoli nel gennaio 2025. Gli accertamenti hanno consentito di individuare un uomo che aveva sottratto le chiavi di casa da un’autovettura in sosta presso il parcheggio dell’ospedale di Gallipoli, risalendo successivamente all’indirizzo della vittima per introdursi nella sua abitazione e consumare un furto. Valutata la gravità dei fatti, il Questore ha vietato all’uomo, residente a Bari, il ritorno nel comune di Gallipoli per la durata di tre anni.

Gli avvisi orali riguardano invece un uomo di Cannole, considerato soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica, in quanto dedito ad attività illecite e solito frequentare persone con precedenti di polizia, un uomo di Guagnano, già noto agli uffici di polizia, solito accompagnarsi a pregiudicati, da ultimo denunciato per minacce; una donna residente a Campi Salentina denunciata per reati contro il patrimonio e stupefacenti.

Lecce, 16 settembre 2026

Category: Cronaca