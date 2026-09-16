TORRE SANTA SUSANNA, GIOVANE ARRESTATO PER VIOLENZE IN FAMIGLIA

(Rdl) ____________ Nei giorni scorsi i Carabinieri di Torre Santa Susanna hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 24 anni, del paese, con precedenti, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Al culmine dell’ennesima lite domestica scaturita per futili motivi, ha aggredito la madre, offendendola e minacciandola di morte. La donna, che già nella stessa giornata si era rivolta ai Carabinieri per sporgere denuncia, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine contattando il Numero Unico di Emergenza 112. I militari sono giunti tempestivamente sul posto e hanno bloccato il giovane, riuscendo a scongiurare più gravi conseguenze. Nei confronti di quest’ultimo, già nello scorso mese di maggio, erano stati avviati accertamenti a seguito di una precedente segnalazione presentata dalla donna.

Si trova ora nel carcere di Brindisi, come disposto dall’autorità giudiziaria.

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