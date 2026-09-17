LECCE, PRESUNTO SPACCIATORE DAI DOMICILIARI AL CARCERE

(Rdl) _______________ L’altro giorno agenti della Polizia di Stato della Questura hanno arrestato in flgranza di reato Oronzo Russano, 54 anni, di Lecce, con precedenti, l’ultimo dei quali risalente al mese di giugno scorso, detenuto ai domiciliari, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sorpreso ad incontrare acquirenti nei pressi della propria abitazione, è stato sottoposto ad una perquisizione personale e domiciliare che ha consentito di trovargli in tasca 2.000 euro in contanti, e, all’interno dell’abitazione, 87 grammi di eroina e meno di 1 grammo di cocaina, oltre a materiale utile per il confezionamento delle dosi.

Si trova ora nel carcere di Borgo San Nicola, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

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