DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 18 SETTEMBRE 2026

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Oggi è venerdì 18 settembre 2026.

A Lecce il poeta e infaticabile animatore culturale Mauro Marino compie 70 anni: auguri!

La Chiesa celebra San Giuseppe da Copertino.

Nato, appunto, a Copertino, il 17 giugno del 1603, Giuseppe Maria Desa è stato un sacerdote appartenente all’Ordine dei Frati Minori Conventuali, beatificato da papa Benedetto XIV nel 1753 e santificato da papa Clemente XIII nel 1767.

Festeggiato il 18 settembre, l’anniversario della sua morte avvenuta nel 1663, è santo patrono di Osimo, dove morì, e di Copertino.

Nato in una stalla da Franceschina Panaca e Felice Desa, nel corso della sua adolescenza trascorse molto tempo a Tuglie, paese della madre.

Quando aveva sette anni una malattia lo costrinse ad abbandonare la scuola e solo a quindici anni avvenne la guarigione, attribuita all’opera divina della Madonna della Grazia di Galatone. Giuseppe sentì il bisogno di farsi sacerdote francescano ma non disponeva di adeguata cultura, così fu necessario studiare molto prima di superare gli esami per l’accesso all’Ordine. Per questo motivo oggi è il protettore degli studenti.

Gli furono attribuiti molti miracoli e divennero famose le sue estasi che lo portavano a compiere voli. Per questi motivi subì due processi del Sant’Uffizio ma in entrambi i casi venne assolto. Relagato dapprima ad Assisi, poi a Pietrarubbia e Fossombrone, fu successivamente restituito ai suoi confratelli ad Osimo, dove morì. Il suo corpo è oggi custodito in una cripta del santuario in un’urna di bronzo dorato.

Da questa sera siamo in Luna in Primo Quarto.

Da sempre l’uomo, per garantirsi la sopravvivenza, è vissuto in costante armonia con i molteplici ritmi della luna; molti monumenti significativi dell’antichità dimostrano quanta importanza gli antichi attribuissero all’osservazione e all’influenza degli astri e della luna.

Darwin, nella sua “Origine dell’uomo”, dice: l’uomo, come le belve e persino gli uccelli, è soggetto a quella misteriosa legge per la quale certi processi normali quali la gravidanza, la crescita delle piante, la maturazione dei frutti, e il decorso delle malattie, dipendono dai periodi lunari.

I nostri antenati avevano infatti scoperto che:

– molti fenomeni della natura (maree, nascite, ciclo mestruale, …) sono in relazione col corso lunare

– molti animali si regolano con la posizione della luna: ad es., gli uccelli raccolgono il materiale per i loro nidi solo in certi periodi, perché i nidi si asciughino più in fretta dopo la pioggia

– numerose attività quotidiane, come cucinare, mangiare, tagliarsi i capelli, lavorare in giardino, potare, concimare, lavare, fare uso di medicinali, raccogliere erbe medicinali sono soggetti ai ritmi lunari.

Quando la luna è fra terra e sole, noi non la vediamo: ci mostra la sua faccia scura. E’ luna nuova.

Poi la parte luminosa compare e aumenta (luna crescente) fino ad arrivare alla luna piena. Poi decresce (luna calante) fino a tornare alla fase di luna nuova.

A ogni fase della luna corrisponde nella natura un diverso stato energetico.

Come detto, siamo in Luna in Primo Quarto, cioè Luna crescente: questa fase è un momento di potenziamento e rigenerazione: il corpo accumula forza ed energia.

E’ un buon periodo per fare progetti, prendere iniziativa, socializzare. Si ingrassa più facilmente, le ferite tardano a guarire, ciò che viene somministrato al corpo per la rigenerazione e il rafforzamento funziona doppiamente; sono giorni giusti anche per i massaggi rigenerativi e rinforzanti.

La biancheria, con la stessa quantità di detersivo, non si pulisce come in luna calante.

In luna crescente e luna piena nascono più bambini.

La terra si comporta al contrario: tutto fluisce, cresce, prolifica; i succhi risalgono, predomina la crescita in superficie.

Per questo, le piante e verdure che crescono in superficie vanno piantate o seminate in luna crescente, con l’eccezione delle verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) che vanno piantate in calante.

Sono i giorni giusti per rinvasare e trapiantare, innestare alberi da frutto.

Lo stesso tipo di energie della luna crescente si ritrovano nella fase che segue le mestruazioni: l’energia è più dinamica, è creativa, si è sessualmente più disposti, ci si sente più attraenti.

Il 18 settembre 1851 esce il primo numero del quotidiano New York Times, destinato a diventare uno dei più importanti al mondo.

Proverbio salentino: A DDHU C’E’ GUSTU NU CCE PERDENZA

Dove c’ è gusto, non c’è perdita.

Si suol dire di una situazione che, se pure procura un danno economico, gratifica diversamente chi la compie.

Category: Costume e società