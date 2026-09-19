CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI IN PROVINCIA DI BRINDISI

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi ______________

Nel quadro di un’intensificazione dei controlli disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, le Compagnie dipendenti hanno condotto un servizio straordinario di controllo ad “alto impatto” su tutto il territorio provinciale. L’attività si è concentrata nelle aree della movida e nei luoghi di aggregazione giovanile, con l’obiettivo prioritario di prevenire la criminalità diffusa, garantire la sicurezza urbana e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso del servizio:

• a San Michele Salentino, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 43enne, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Taranto, a seguito delle ripetute violazioni alla misura alternativa cui è sottoposto;

• a San Pietro Vernotico, i militari della locale Stazione hanno denunciato tre giovani per aver asportato le chiavi d’accensione di un’autovettura di cui tentavano il furto il giorno successivo;

• a Francavilla Fontana: i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato un 48enne poiché, coinvolto in un sinistro stradale, è risultato positivo all’etilometro con un tasso alcolemico di 1,38 g/l. La patente di guida gli è stata ritirata;

i militari della locale Stazione hanno denunciato un uomo e una donna, per ricettazione e indebito utilizzo di una carta di credito provento di furto, utilizzata per effettuare acquisti in una parafarmacia;

• a Brindisi, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia:

– hanno denunciato un 36enne sorvegliato speciale di pubblica sicurezza per violazione degli obblighi alla misura di prevenzione poiché, sottoposto a controllo, assumeva un atteggiamento oppositivo, minacciando e offendendo i militari operanti;

– hanno denunciato un 33enne sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare con permesso di assentarsi, poiché richiedeva tramite il numero unico d’emergenza 112 l’intervento dei Carabinieri, simulando di aver subito un’aggressione fisica e il furto di denaro ad opera di uno sconosciuto;

• a Ceglie Messapica, i militari della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno segnalato all’autorità amministrativa 4 giovani poiché, sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina per uso personale.

Inoltre, sono state controllate 15 autovetture, identificate 26 persone, controllate 15 persone sottoposte a misure di prevenzione e sicurezza, eseguite 4 perquisizioni

Al termine del periodo estivo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi hanno mantenuto costante le attività di prevenzione e presidio, non abbassando l’attenzione sulle località a più alta concentrazione turistica.

Comando Provinciale di Brindisi – Brindisi, 19/09/2026

Category: Cronaca