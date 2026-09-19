UOMO VIOLENTO FINISCE AI DOMICILIARI

(Rdl) _______________ Questa notte a Veglie un uomo di 48 anni di Monteroni di Lecce, è entrato in un locale pubblico in evidente stato di forte agitazione, provocando tensione tra i presenti. Il tempestivo intervento del proprietario del locale e di un Carabiniere — che pur trovandosi libero dal servizio non ha esitato a qualificarsi per gestire la criticità — ha inizialmente consentito di riportare l’uomo alla calma e di farlo allontanare, evitando un’ulteriore escalation.

Poco dopo, tuttavia, l’uomo è ritornato sul posto armato di un casco da motociclista, tentando di aggredire il militare. Allora il proprietario e il Carabiniere sono nuovamente intervenuti, per bloccarlo. In quei frangenti i due sono rimasti feriti e sono stati successivamente curati al pronto soccorso dell’Ospedale di Copertino.

L’uomo è stato preso in consegna e arrestato quando poco dopo sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo di Campi Salentina. E’ accusato di lesioni personali aggravate e di resistenza a pubblico ufficiale. Si trova ora ai domiciliari, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

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