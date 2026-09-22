SCATTATO ALL’ALBA UN MAXI BLITZ CONTRO LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA A MANDURIA, DECISO DALLA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA DI LECCE. MISURE CAUTELARI PER 21 PERSONE

(Rdl) ______________ La Polizia di Stato, nelle prime ore di questa mattinata ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Lecce, nei confronti di 21 persone ritenute presunte componenti di un sodalizio criminale di tipo mafioso, con base operativa nel comune di Manduria.

I reati contestati, oltre al 416bis del codice penale, vanno dall’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio, alla detenzione illegale di armi da guerra con relativo munizionamento, porto illegale di armi comuni da sparo con matricola abrasa, ricettazione, porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi, estorsione, rapina, tutti aggravati dalla circostanza di aver agito avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà derivanti dall’appartenenza al clan (così detto ‘metodo mafioso’) nonché al fine di agevolarne l’attività.

_____________ AGGIORNAMENTO delle ore 11.30 ______________

Estorsioni, estese su tutto il territorio di Manduria. Poi traffici di droga, e armi. Secondo gli inquirenti era un vero e proprio clan mafioso, organico della Sacra Corona Unita, quello sgominato questa mattina.

A capo, Vincenzo Stranieri, detto Stellina, 66 anni, di Manduria, una lunga serie di precedenti e di condanne.

Con lui, destinatari dei provvedimenti cautelari in carcere sono: la figlia Anna Stranieri; il figlio di lei Vincenzo D’Amicis (già detenuto per l’omicidio del 2023 di un giovane leccese di origine montenegrina); Pietro e Bonaventura Tondo; Giovanni Johnny Di Magli; Maurizio Ciccarone; Luigi Dalemmo; Vittorio e Alfredo Fazio; Salvatore Di Magli; Maria Rosaria Fanuli; Salvatore Laneve; Cosimo, Gregorio e Vincenzo Mazza; Mirko Merico; Antonia Piccinni; Marco Portogallo; Leonardo Trombacca; Luigi Zizzari.

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