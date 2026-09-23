ALESSANO, OPERAZIONE ANTIDROGA DELLA POLIZIA DI STATO, DUE ARRESTI
(Rdl) _________________ L’altro ieri ad Alessano agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Taurisano (nella foto) hanno arrestato in flagranza di reato Attilio Cazzato, 49 anni, con precedenti, e la sua convivente Valentina Sergi, 23 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
I Poliziotti hanno compiuto una perquisizione domiciliare nell’abitazione della coppia.
Qui hanno trovato in più nascondigli in totale 109 grammi di cocaina e 4 grammi di marijuana.
Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce ha disposto che i due fossero rinchiusi nel carcere di Borgo San Nicola.
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