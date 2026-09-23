LE IDEE / GUERRA E PACE

(g.p.) ____________________ Riflessione postata ieri sul suo diario di Facebook da Francesco Toscano, 47 anni, di Gioia Tauro, giornalista e politico, fondatore di Democrazia Sovrana e Popolare:

“Ho passato gli ultimi anni dedicando tutto me stesso ad un causa che ritengo nobile. Ho tenuto comizi, girato l’Italia, combattuto a mani nude. Ho avuto grandi soddisfazioni e grandi delusioni; ho incontrato volti che sono rimasti per sempre nel mio cuore, ho litigato senza volerlo, perduto persone che volevo trattenere.

Mi guardo indietro rendendomi conto che non sono più quello di allora. E’ rimasta la stessa passione, la stessa propensione a farsi male da solo nel tentativo di vincere battaglie perse in partenza.

Non ho nessuna intenzione di fermarmi, ma le forze diminuiscono e il tempo alla fine presenta il conto a tutti: agli idealisti così come agli opportunisti.

Voglio chiedere scusa alle persone che non ho capito, a quelle che ho deluso, a quelle che mi ‘odiano’ per i motivi più diversi e perfino a quelle che mi odiano senza motivo.

Ho capito adesso che l’unico modo per restare razionalmente in guerra contro questo mondo infame è provare a stare perlomeno in pace con se stessi”.

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