COPERTINO, DAI DOMICILIARI AL CARCERE

(Rdl) ____________________ Ieri pomeriggio i Carabineri di Copertino hanno arrestato Angelo Savina, 24 anni, detenuto ai domiciliari. Durante un controllo ha lanciando dalla finestra un barattolo in vetro. Il gesto non è però sfuggito all’attenzione dei militari che lo hanno prontamente recuperato: dentro c’erano 94 grammi di marijuana. Nella successiva perquisizione sono state trovate sette piante di marijuana in fase di essiccazione, dell’altezza di 40 centimetri, per un peso complessivo di 232 grammi.

Il giovane si trova adesso nel carcere di Borgo San Nicola, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

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