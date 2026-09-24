SCOPERTA EVASIONE DAI DOMICILIARI

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce _______________

LEGAME CON IL TERRITORIO E PRESIDIO DELLA LEGALITÀ: L’ARMA DEI CARABINIERI ASSICURA IL RISPETTO DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI NEL SALENTO

GIÀ ARRESTATO POCHI GIORNI FA A VEGLIE GRAZIE A UN CARABINIERE LIBERO DAL SERVIZIO, L’UOMO È STATO SORPRESO IN CICLOMOTORE DAI MILITARI DELL’ARMA E NUOVAMENTE RISTRETTO ALLE PRESCRIZIONI GIUDIZIARIE.

La tutela della sicurezza collettiva e il controllo capillare del territorio si confermano priorità costanti per l’Arma dei Carabinieri, impegnata quotidianamente nel garantire il rispetto della legalità e la serenità delle comunità locali.

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di San Pietro in Lama, nel corso di un servizio di pattugliamento nel comune di Lequile, hanno arrestato in flagranza di reato un 48enne residente a Monteroni di Lecce (LE), già sottoposto al regime della detenzione domiciliare.

L’uomo era stato arrestato soltanto pochi giorni fa a Veglie (LE) a seguito di un concitato episodio presso un esercizio pubblico, durante il quale un Carabiniere libero dal servizio, con il supporto del titolare del locale, era intervenuto con decisione per scongiurare un’aggressione, riportando lievi lesioni insieme al gestore della struttura.

Nonostante la misura cautelare restrittiva disposta dall’Autorità Giudiziaria a seguito di quell’evento, il 48enne è stato sorpreso dai Carabinieri mentre percorreva la pubblica via a bordo del proprio ciclomotore, in palese violazione delle prescrizioni imposte. Il tempestivo intervento dei militari della Stazione di San Pietro in Lama ha consentito di bloccare prontamente il soggetto e di interrompere la condotta illecita.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, che coordina le indagini, l’uomo è stato nuovamente arrestato per il reato di evasione e ricollocato al regime della detenzione domiciliare presso la propria abitazione.

L’operazione evidenzia l’efficacia della rete di controllo dell’Arma sul territorio salentino, capace di rispondere con prontezza e continuità istituzionale alle dinamiche che interessano la sicurezza dei cittadini.

Si rappresenta che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato potrà essere definitivamente accertata soltanto con sentenza irrevocabile di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.

Lecce, 24 settembre 2026



Category: Cronaca