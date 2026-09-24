TARANTO, AGGREDISCE LA SUA EX COMPAGNA E FINISCE IN CARCERE

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto _____________

Codice Rosso: arrestato un uomo dopo un’ennesima aggressione alla ex-compagna

Comando Provinciale di Taranto – Taranto, 24/09/2026 08:25

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia CC di Taranto hanno tratto in arresto un 44enne, presunto responsabile di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. L’intervento dei militari dell’Arma è scaturito da una richiesta pervenuta al Numero Unico di Emergenza “112” per un’aggressione compiuta reiteratamente nel corso della serata da un uomo nei confronti dell’ex compagna. Secondo quanto denunciato, la donna, oltre a indicare precedenti episodi minatori e violenti verosimilmente subiti tanto nel corso della relazione quanto alla conclusione della stessa, l’uomo – nella serata del 22 settembre – si sarebbe introdotto in una prima circostanza nell’abitazione della donna contro la volontà di quest’ultima, danneggiandone le suppellettili e alcuni oggetti personali e, dopo averla bloccata fisicamente, minacciandola, per poi dileguarsi salvo poi ripresentarsi e proseguire l’azione delittuosa. Nella seconda occasione, a breve distanza temporale dalla prima, l’uomo avrebbe condotto la donna con la forza all’interno dell’abitazione, minacciandola nuovamente e dileguandosi, all’attivazione dell’intervento delle Forze dell’Ordine. Nel corso dell’intervento, i Carabinieri hanno individuato il 44enne nei pressi del complesso residenziale, traendolo in arresto. Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, l’uomo, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Taranto.

Category: Cronaca