ZAPPING / SPORT E POLITICA

di Elena Vada ______________

Sopportatemi col sorriso, cari amici leccesi, stamattina faccio un po’ di gossip televisivo!Ieri, 23 settembre, serata televisiva frizzante… tanto per usare un eufemismo…

Personalmente, mi ero sintonizzata su due canali.

RAI2 per la mia adorata pallavolo: Italia-Finlandia, per gli Europei di volley.

La nostra squadra era impegnata in una partita, che pensavo facilissima, come quella precedente, contro la Danimarca (3-0)… e invece abbiamo trovato avversari coriacei, preparati e convinti. La partita è stata giocata al PalaVela di Torino e sugli spalti vedevo tutti i ragazzini (12/13 anni), amici miei, con i loro cartelli.

Su Rete4 (che sbirciavo) c’era: “È sempre Cartabianca”, programma egregiamente condotto da Bianca Berlinguer, che ha iniziato col consueto incontro/duetto, con l’alpinista ed intagliatore (legno) Mauro Corona, opinionista, che, abitualmente, commenta attualità e politica con stile, polemico, ironico, scanzonato, e… forse un po’ allegrotto… (a base di grappa o simili).

Ieri sera abbiamo assistito ad uno scontro verbale tra i due, davvero divertente, scaturito dall’ affermazione di Corona, d’accordo con l’abolizione del bollo-auto, “utile mossa politica”, dice lui.

“Bla-bla-bla… interrotto, interrotto, interrotto.

Corona: “Allora me ne vado, può stracciare il mio contratto. Ha ragione Sallusti, lei non fa parlare. Non ha senso domandare.

… mi lasci rispondere, finire il discorso…mi lasci parlare o me ne vado.

Berlinguer: ” …. Cheee, chiiii, ha detto…?!”

Che “battibecco”, ragazzi!!!

Tra i due è andato in onda un imbarazzante litigio, a base di ricatti verbali :

C. “Me ne vado, …

B. “… e vada…! Non è la prima volta che lo dice… lo minaccia…

Un tira-e-molla, davvero ridicolo, dove i due si sono, reciprocamente, offesi.

Il programma, è proseguito col servizio sulle olive pugliesi, che difficilmente produrranno olio, quest’anno, per la siccità.

Sono rimasta sconcertata, perché adopero il vostro “ORO” da quando sono nata. Mia nonna già comprava, da un vostro contadino e, abbiamo così proseguito, fino ad oggi.

Telefonerò in Puglia, per sapere che fare.

Non saprei cosa comprare al supermercato!

Torniamo alla Pallavolo: l’ Italia Campione del Mondo, ha perso al tie break, contro la Finlandia 3-2.

Tristezza e delusione.

Questo è lo sport, questa è la vita.

Si vince e si perde.

Ma, seguite il Volley ogni tanto, sport che coinvolge, avvince, insegna…

Non esiste solo il calcio.

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