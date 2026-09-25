I POETI SANNO SEMPRE TUTTO

di Raffaele Polo ____________________

Non poteva mancare questo libro, fra i tanti scritti da Enrica Tesio, dedicato alla poesia e ai poeti. (“Cosa ne sanno i poeti”, Bompiani, 144 pagine, 18 euro)

L’autrice si chiede, da subito, che cosa ne sappiano i poeti della fatica del tempo che corre, dell’adolescente insicuro nascosto nel passato di ciascuno, del pazzo bisogno d’amore e di allegria che ogni giorno guizza nel cuore di ognuno di noi.. Ne sanno molto, in verità: è per questo che Enrica Tesio ne prende in prestito i versi, le rime, il gioco dei suoni che si rincorrono. E con la sua voce inconfondibile, capace di raccontare le più grandi malinconie senza lasciarsene sopraffare, tesse una danza fatta di parole lievi come filastrocche ma profonde come certi pensieri che ci visitano all’improvviso.

Nella presentazione del libro si osserva che “Queste pagine sono la dichiarazione di poetica e di ironia di una donna innamorata della vita e delle sue imperfezioni, e al tempo stesso un inventario sentimentale nel quale ciascuna e ciascuno di noi può riconoscersi: le folgoranti istantanee che Tesio ruba al nostro presente sono confessioni liberatorie e antidoti allo scoraggiamento, alla distrazione; sono un manifesto di ‘romancinismo’ nel quale a vincere è sempre lo slancio indomito di chi alla fine ‘sa tutto, che si abbraccia col bello anche tanto del brutto, ma è proprio nel moto di rabbia e di orgoglio che se ami sai dire: eppure lo voglio'”.

I testi qui raccolti, scritti negli anni dall’autrice, sono una sorridente chiamata alle armi per tutte e tutti coloro che credono nel potere dello humour e della poesia di illuminare l’esistenza, per chi come lei rimane “comunque e sempre curiosa della gente, curiosa dell’amore, e accetta il rischio, accetta i cookies pur di continuare”, portando sulle spalle il carico dei giorni con una saggezza che somiglia molto all’allegria.’

Enrica Tesio, torinese, ha tre figli, un amore e un mutuo. È copywriter da quando aveva vent’anni. Ha esordito per Mondadori nel 2015 con La verità, vi spiego, sull’amore, dal quale è stato tratto un film per la regia di Max Croci. Per Giunti ha pubblicato la raccolta Fi!astorta d’amore: Rime fragili per donne resistenti, per Bompiani Dodici ricordi e un segreto (2017), Tutta La stanchezza del mondo (2022), da cui è nato uno spettacolo con Andrea Mirò e I sorrisi non fanno rumore (2023).

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