ALTRO INCIDENTE STRADALE MORTALE

(Rdl) ________________ Ieri sera c’è stato un altro incidente mortale sulle strade salentine, avvenuto alla periferia di Lecce, sulla strada per la frazione di San Ligorio (nella foto). La vittima è Antonio Caricato, 66 anni, di Lecce.

Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della moto che guidava e si è schiantato su un muretto a secco ai margini della carreggiata. L’impatto è stato violento e per lui fatale. A causa della gravità delle lesioni riportate, è porto sul colpo.

Indagini dei Carabinieri in corso, per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

Category: Cronaca