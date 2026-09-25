IL SINDACO DI TREPUZZI GIUSEPPE TAURINO INTERVIENE SUL CASO DEL BAMBINO CHE AVEVA PORTATO A SCUOLA UN COLTELLO NASCOSTO NELLO ZAINO

(Rdl) _________________ Questo pomeriggio, con un appello postato sul suo diario di Facebook, il sindaco di Trepuzzi Giuseppe Taurino è intervenuto su quanto accaduto questa mattina in una scuola elementare del suo paese, dove nello zaino di un bambino è stato trovato un coltello con lama di tredici centimetri, facendo scattare sconcerto ed apprensione, e le indagini delle competenti autorità.

Ecco le parole del sindaco:

“LA VICENDA DEL MINORE CON UN COLTELLO IN CLASSE

Da Sindaco intendo rassicurare l’opinione pubblica e i genitori del Comprensivo scolastico di Trepuzzi. La situazione è sotto controllo ed è seguita con la massima attenzione dalla Direzione scolastica di concerto con i Servizi Sociali del Comune di Trepuzzi e le autorità competenti. Preso atto della delicatezza della vicenda che -voglio ricordare a tutti – coinvolge minori, invito i miei concittadini a non assumere atteggiamenti di allarmismo. Quanto accaduto certamente ci porta ad accendere un faro su un fatto critico che non può e non ci deve lasciare indifferenti, ma al contempo invito tutti a non cadere nel pettegolezzo delle fughe di notizie generate da illazioni o strumentalizzazioni. Le istituzioni preposte sono al lavoro per ricostruire i fatti, per poi intervenire nei modi opportuni. Infine, da genitore, comprendo anche lo stato d’animo dei familiari coinvolti e per questo chiedo a tutti la massima prudenza“.

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