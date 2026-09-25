GIOVANE IN ESCANDESCENZE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI COPERTINO

(Rdl) _______________ Ieri sera i Carabinieri di Copertino hanno arrestato un giovane di 32 anni, del posto, con le accuse di lesioni personali gravi e di resistenza a pubblico ufficiale.

In evidente stato di forte alterazione psico-fisica, egli ha raggiunto la caserma (nella foto) e, senza attendere il riscontro del militare di servizio al citofono, ha scavalcato la recinzione dell’area, scagliandosi con violenza contro la porta d’ingresso in vetro a colpi di testa e pugni.

All’interno della struttura, i militari di servizio sono prontamente intervenuti per gestire l’emergenza e contenere l’aggressore il quale, proferendo gravi minacce ed esibendo una condotta altamente violenta, ha causato danni ad arredi e pareti dei locali.

Nonostante l’energica e attiva resistenza opposta, i Carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo e a mettere sotto controllo la situazione, fino all’intervento dei sanitari del 118, che hanno somministrato al giovane la necessaria terapia sedativa.

Si trova ora nel carcere di Borgo San Nicola, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

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