Giornata Mondiale del Turismo, DOMENICA 27 LA CITTA’ DI GALATINA PRESENTA IL “Quaderno di Viaggio per Piccoli Esploratori”

(Rdl) ___________ Il 27 settembre, in occasione della Giornata Mondiale del Turismo, l’amministrazione comunale della Città di Galatina presenterà presso il Museo Civico Pietro Cavoti il “Quaderno di viaggio per piccoli esploratori”.

Seguirà una visita guidata ludica all’interno del Museo pensata per tutti i bambini, che al termine riceveranno in regalo il Quaderno di Viaggio.

Per celebrare la Giornata Mondiale del Turismo, quest’anno la Città di Galatina lo fa con un’iniziativa dedicata ai più piccoli e alle famiglie viaggiatrici presentando il “Quaderno di viaggio per piccoli esploratori” pensato come strumento pensato per accompagnare bambini e famigliealla scoperta della storia, dell’arte e della bellezza della città attraverso un linguaggiodiverso, più coinvolgente e vicino al mondo dell’infanzia.

Si inizierà alle ore 9.30 con i saluti istituzionali e la presentazione nel dettaglio del progetto. Al termine dell’incontro è prevista una visita guidata ludica dedicata ai più piccoli, durante laquale i giovani esploratori potranno conoscere il Museo Civico “Pietro Cavoti” e il patrimoniodella città attraverso attività e modalità pensate appositamente per loro seguendo quando contenuto del Quaderno di Viaggio.

La partecipazione è gratuita ma è necessario confermare la partecipazione inviando una mail a museocavoti@pbmgalatina.it.Il progetto nasce da un’idea e coordinamento progettuale di Barbara Perrone, referente del Marketing Territoriale e Comunicazione della Città di Galatina, con la realizzazione grafica di Federica Errico e Luna Bello del Servizio Civile Regionale all’interno del Nodo Galattica di Galatina.

I punti di partenza che hanno portato alla nascita di questo colour book sono stati due: il primo è stata la lettura dei bisogni di un segmento di viaggiatori, quello delle famiglie con bambini; il secondo la valorizzazione dei talenti dei giovani del territorio, in questo caso del Servizio Civile Regionale, al fine di renderli protagonisti di un’amministrazione che vuole essere attenta alle diverse esigenze di chi vive la città.

Da qui nasce l’idea di trasformare la visita alla città, o anche la preparazione di un viaggio verso Galatina, in una vera esperienza di esplorazione, fatta di curiosità, osservazione, gioco e scoperta. Il quaderno vuole infatti diventare una sorta di compagno di viaggio per i piccoli visitatori, invitandoli a guardare Galatina con occhi nuovi e a conoscere il suo patrimonio culturale attraverso un approccio ludico e partecipativo. Un progetto che guarda al futuro dell’accoglienza e che intercetta anche la crescente importanza del family travel, un segmento sempre più rilevante per il turismo italiano.

Secondo una ricerca JFC sul turismo familiare, nel 2026 il 72,1% delle famiglie italiane con bambini prevede di effettuare almeno una vacanza, per una media di 9,6 notti fuori casa nel corso dell’anno. Il valore del turismo family viene stimato in oltre 15,5 miliardi di euro, mentre il mercato potenziale supera i 22 miliardi. Numeri che raccontano un fenomeno nel quale la presenza di servizi e attività pensati per i bambini assume un ruolosempre più importante nelle scelte delle famiglie. Rendere una destinazione accogliente per i più piccoli significa, dunque, rendere più attrattiva e accessibile l’esperienza dell’intera famiglia. È proprio in questa direzione che si inserisce il “Quaderno di viaggio per piccoli esploratori”: uno strumento attraverso il quale la storia e il patrimonio di Galatina possono essere scoperti in maniera più libera, divertente e coinvolgente, trasformando i bambini dasemplici accompagnatori dei genitori a veri protagonisti dell’esperienza turistica.

Il “Quaderno di Viaggio per Giovani Esploratori”, contiene all’interno i tanti elementi artistico, culturali e gastronomici che rappresentano la città, e non da ultimo un focus sul luogo simbolo per l’infanzia la “Villetta San Francesco” che con il suo parco giochi gratuito e i tavoli picnic è un elemento di attrazione per ogni famiglia viaggiatrice.

Il Quaderno sarà distribuito all’interno del Museo, Infopoint, strutture ricettive e operatori del turismo che ne faranno richiesta, con un’attenzione particolare al turismo per famiglie. Inoltre sarà disponibile in formato digitale per permettere la stampa in autonomia, accedendo sui canali istituzionali della Città di Galatina.

Category: Costume e società