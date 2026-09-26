NUOVO INCIDENTE STRADALE MORTALE

(Rdl) ________________ Ieri sera c’è stato un nuovo incidente mortale sulle strade salentine, avvenuto nei pressi di Martignano, sulla provinciale per Caprarica di Lecce. La vittima è Sergio Bovino, 63 anni, di Martano.

Per cause ancora da accertare, la moto BMW che guidava e si è scontrata con una Lancia Musa. L’impatto è stato violento e per lui fatale. A causa della gravità delle lesioni riportate, è porto sul colpo. I sanitari del 118 accorsi sul posto non hanno poturo fare altro che constatarne il decesso.

Indagini dei Carabinieri in corso, per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le eventuali responsabilità.

La Procura della Repubblica di Lecce ha aperto un’indagine.

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