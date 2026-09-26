VIOLENZA SESSUALE IN UN VILLAGGIO SUL MARE DI OSTUNI, ARRESTATO IL GIOVANE ITALIANO PRESUNTO RESPONSABILE
Report della Questura di Brindisi ______________
BRINDISI: GIOVANE DONNA VIOLENTATA IN LOCALITA’ PILONE. ARRESTATO IL PRESUNTO AUTORE.
Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.
Lo scorso 12 settembre, la Polizia di Stato di Brindisi, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un giovane, ritenuto gravemente indiziato, del reato di violenza sessuale commesso in danno di una giovane donna.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato di Ostuni, la donna, terminato il suo turno di lavoro, mentre si trovava in riva al mare per fumare una sigaretta, è stata avvicinata da un soggetto italiano, il quale dopo aver scambiato qualche parola con la vittima, l’avrebbe condotta, con una scusa, in una zona isolatala. In questo luogo, poi, si sarebbe consumata l’efferata violenza.
L’attività investigativa condotta nell’immediatezza dagli operatori del Commissariato di Ostuni, diretta dalla locale Procura della Repubblica, ha consentito di raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti di un soggetto originario di Fasano, resosi responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di violenza sessuale.
Brindisi, 26/09/2026Rispondi
Category: Cronaca