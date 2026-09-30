GALATINA, UOMO DENUNCIATO PER DETENZIONE ILLECITA DI STUPEFACENTI

(Rdl) ________________ Lo scorso 24 settembre – ma la notizia è stata data solo oggi dalla Questura di Lecce – gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti a Galatina (nella foto, il commissariato), a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 relativa ad una lite.

​Sul posto, i poliziotti sentivano dapprima la donna, che lamentava alcuni attriti con l’ex compagno, a causa della mancata restituzione di effetti personali, dopo la fine del rapporto; subito dopo, giungeva l’uomo, un 43enne del posto, che forniva la sua versione dei fatti, accompagnando i poliziotti all’interno dell’abitazione.

​Nel corso dell’accesso al giardino dell’immobile, sono state individuate quattro piante di marijuana in infiorescenza, indicate agli agenti dall’uomo, che ha indicato il luogo di coltivazione. Contestualmente, prima di dare corso alle operazioni di perquisizione personale e domiciliare, l’uomo ha consegnato spontaneamente ulteriori piante già essiccate e un involucro in cellophane contenente circa sei grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale.

​Alla luce di quanto accertato, è stato deferito a piede libero con le accuse di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

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