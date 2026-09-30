QUESTA SERA RAFFAELE POLO PRESENTA A LECCE IL SUO “Il pranzo della domenica”

Nota stampa dell’editore ________________

Si presenta a Lecce, presso la Sala del Chiostro dell’ex Convitto Palmieri, nella piazzetta Carducci, con inizio alle 18,30, ‘Il pranzo della domenica’, il corposo volume edito da Il Raggio Verde , con la presenza dell’autore, Raffaele Polo, che dialoga con Mario Cazzato.

É l’occasione per ascoltare la singolare genesi di questo scritto che presenta un centinaio di ‘episodi’, imperniati in un pranzo domenicale, ogni volta con un ospite diverso. E sono davvero intriganti le scelte gastronomiche che privilegiano proprio i piatti più caratteristici della cucina salentina. Ma, al di sopra di questo aspetto, è interessante e piacevole navigare attraverso la conoscenza di persone diversissime che finiscono per costruire un colorato panorama della nostra contemporaneità.

E l’autore ha volutamente ‘ospitato’ uomini e donne tra loro diversi, ma tutti esempi preziosi di lavoro, volontariato, cultura e buoni sentimenti che allignano, sembra dirci strizzando l’occhio, attorno a noi e magari non ce ne accorgiamo. Nei personaggi che compongono la sequela de ‘Il pranzo della domenica’ non ci sono politici o personaggi famosi per una scelta voluta: quella di presentare la nostra realtà proprio con la presenza dei volti e delle idee della brave persone di ogni giorno.

E viene fuori una sorta di ‘Antologia di Spoon River’ ambientata in sala da pranzo anziché in un cimitero… Ma l’effetto e la finalità è lo stesso, offrendoci un panorama veritiero e gustoso, soprattutto sincero, di come siamo, giorno per giorno, nella nostra realtà.

Alla presentazione di questo libro intervengono molti di coloro che vi sono inseriti, guidati dalla coinvolgente verve di Mario Cazzato. E, per l’autore, è l’occasione per rinverdire sapori i ricordi di una piacevole convivialità.

Il pranzo della domenica è un progetto editoriale nato sulle pagine web del quotidiano leccecronaca.it diretto da Giuseppe Puppo che scrive in prefazione:

“Nel libro che avete fra le mani, cento persone raccontano e si raccontano in libertà, spontaneità e autenticità. Umili artigiani, semplici ristoratori, intraprendenti imprenditori, allo stesso modo di scrittori, professori e professionisti, dotti, medici e sapienti, si presentano, cercando dialogo, confronto e conforto. Ognuno di noi quando fa qualcosa ha bisogno che se ne parli e di ricevere riscontri al riguardo. E tutto questo basta e avanza per poter definire prezioso questo libro.”

Cento intervistati, uno spaccato di comunità contemporanea che racconta valori e passioni che animano il personale agire quotidiano. Questo libro rimette al centro la persona in relazione agli altri perché nessun uomo è un’isola scriveva Ernest Hemingway, ma lo dimentichiamo continuamente.

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