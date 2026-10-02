FINISCONO IN CARCERE I DUE PRESUNTI AUTORI DI UN FURTO IN ABITAZIONE

(Rdl) __________________ Su richiesta della Procura della Repubblica di Lecce, ieri il gip del Tribunale ha firmato un provvedimento di esecuzione di una misura cautelare in carcere, emessa, nei confronti di due persone gravemente indiziate, in concorso, di furto aggravato in abitazione,

ricettazione, detenzione abusiva di materiale esplodente e detenzione ai fini di spaccio di

sostanza stupefacente.

Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri di Campi Salentina e si riferisce al furto in abitazione del 2 agosto scorso, per cui il 19 dello stesso mese i due presunti responsabili furono denunciati piede libero.

Nel frattempo, ulteriori indagini hanno permesso di delineare meglio il quadro accusatorio, anche con accertamenti effettuati presso alcuni esercizi commerciali del settore della compravendita di oro e preziosi, che hanno permesso di ricostruire diverse cessioni di monili effettuate nei giorni immediatamente successivi al furto.

Da qui la misura cautelare in carcere.

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