“Proteggere i campi”, DOCUMENTARIO SUL CAMPO PROFUGHI PALESTINESE DI DHEISHEH A BRINDISI MARTEDI’ 6

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seguente comunicato (nella foto di archivio, il campo profughi di Dheisheh, che si trova vicino Betlemme, in Cisgiordania, Palestina e che esiste dal 1949, quando accolse i primi sfollati palestinesi in seguito alla guerra dell’anno prima: oggi ospita 20.000 persone, in fortissimo sovraffollamento, fra recinsioni e barriere militari)

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“PROTEGGERE I CAMPI”

Proiezione del documentario sul campo profughi palestinese di Dheisheh

Martedì 6 ottobre 2026, ore 17:30

MediaPorto – Biblioteca di Brindisi

Viale Commenda n. 1 – Brindisi

Proiezione del Documentario sul campo profughi palestinese di DEISHEH, prodotto e presentato dall’Associazione Tarantula Rubra. Segue dibattito

Di ritorno dal campo profughi, di DEISHEH vicino a Betlemme, l’associazione TARANTULA RUBRA è lieta di presentare il suo secondo documentario PROTEGGERE I CAMPI. In esso, l’incontro e le attività svolte nei mesi scorsi, tra e con i bambini e le donne palestinesi, nelle case e nelle strutture scolastiche a rischio continuo di demolizione da parte dell’esercito Israeliano.

Un video-testimonianza raccogliendo le lacrime delle madri in lutto e cercando di ridare un sorriso a chi l’ha perduto dinanzi alla vergogna di una comunità internazionale, che… “-non prova vergogna dinanzi alla pulizia etnica in atto a Gaza e in Cisgiordania!-”, come denunciato recentemente dal presidente francese Macron e affermato dal Segretario dell’ONU Guterres, all’Assemblea generale ONU.

Grazie all’impegno dell’Associazione Tarantula Rubra e di Mimmo Lucano é stato siglato per la prima volta in Italia il gemellaggio tra un Comune italiano, Riace, e un campo profughi palestinese, quello di DHEISHEH (Betlemme) e già due comuni del Salento hanno dato la stessa disponibilità. Dopo la visione del documentario, seguirà il dibattito con l’autrice e regista del cortometraggio che illustrerà il lavoro svolto sinora e i progetti che si vogliono dedicare ai campi profughi palestinesi per opporsi a pulizia etnica e genocidio.

A moderare l’incontro con il pubblico, Antonio Camuso, presidente dell’Archivio Storico Benedetto Petrone-APS, associazione partner del progetto.

Si ringrazia il Polobibliomuseale di Brindisi e il personale del Mediaporto per la disponibilità e la collaborazione nell’organizzazione dell’evento e le numerose associazioni e cittadini che hanno dato la loro adesione ad esso.

Antonio Camuso

a nome delle associazioni aderenti al progetto “Proteggere i Campi”

Category: Cronaca, Eventi, Politica