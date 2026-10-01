“Proteggere i campi”, DOCUMENTARIO SUL CAMPO PROFUGHI PALESTINESE DI DHEISHEH A BRINDISI MARTEDI’ 6
Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seguente comunicato (nella foto di archivio, il campo profughi di Dheisheh, che si trova vicino Betlemme, in Cisgiordania, Palestina e che esiste dal 1949, quando accolse i primi sfollati palestinesi in seguito alla guerra dell’anno prima: oggi ospita 20.000 persone, in fortissimo sovraffollamento, fra recinsioni e barriere militari)
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“PROTEGGERE I CAMPI”
Proiezione del documentario sul campo profughi palestinese di Dheisheh
Martedì 6 ottobre 2026, ore 17:30
MediaPorto – Biblioteca di Brindisi
Viale Commenda n. 1 – Brindisi
Proiezione del Documentario sul campo profughi palestinese di DEISHEH, prodotto e presentato dall’Associazione Tarantula Rubra. Segue dibattito
Di ritorno dal campo profughi, di DEISHEH vicino a Betlemme, l’associazione TARANTULA RUBRA è lieta di presentare il suo secondo documentario PROTEGGERE I CAMPI. In esso, l’incontro e le attività svolte nei mesi scorsi, tra e con i bambini e le donne palestinesi, nelle case e nelle strutture scolastiche a rischio continuo di demolizione da parte dell’esercito Israeliano.
Un video-testimonianza raccogliendo le lacrime delle madri in lutto e cercando di ridare un sorriso a chi l’ha perduto dinanzi alla vergogna di una comunità internazionale, che… “-non prova vergogna dinanzi alla pulizia etnica in atto a Gaza e in Cisgiordania!-”, come denunciato recentemente dal presidente francese Macron e affermato dal Segretario dell’ONU Guterres, all’Assemblea generale ONU.
Grazie all’impegno dell’Associazione Tarantula Rubra e di Mimmo Lucano é stato siglato per la prima volta in Italia il gemellaggio tra un Comune italiano, Riace, e un campo profughi palestinese, quello di DHEISHEH (Betlemme) e già due comuni del Salento hanno dato la stessa disponibilità. Dopo la visione del documentario, seguirà il dibattito con l’autrice e regista del cortometraggio che illustrerà il lavoro svolto sinora e i progetti che si vogliono dedicare ai campi profughi palestinesi per opporsi a pulizia etnica e genocidio.
A moderare l’incontro con il pubblico, Antonio Camuso, presidente dell’Archivio Storico Benedetto Petrone-APS, associazione partner del progetto.
Si ringrazia il Polobibliomuseale di Brindisi e il personale del Mediaporto per la disponibilità e la collaborazione nell’organizzazione dell’evento e le numerose associazioni e cittadini che hanno dato la loro adesione ad esso.
Antonio Camuso
a nome delle associazioni aderenti al progetto “Proteggere i Campi”