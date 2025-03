“La situazione critica del Servizio Sanitario Nazionale minaccciato dai tagli continui”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Da Roma l’Associazione dei Consumatori Codici ci manda il seguente comunicato (nella nostra foto, il ministro della Salute Orazio Schillaci) ___________

Codici: i continui tagli dei fondi minacciano il Servizio Sanitario Nazionale

Il Servizio Sanitario Nazionale sta attraversando una fase di profonda crisi che rischia di aggravarsi ulteriormente a causa dei continui tagli dei fondi. L’associazione Codici ha lanciato la campagna “Indigniamoci!”, che coinvolge tutti gli Sportelli presenti sul territorio nazionale per raccogliere le segnalazioni dei pazienti e fornire assistenza.

“Il taglio dei fondi alla sanità non fa altro che peggiorare una situazione già critica – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –. Siamo preoccupati per l’impatto che queste decisioni politiche hanno sulla salute dei cittadini, in particolare dei più vulnerabili. È inaccettabile che in un Paese avanzato come l’Italia, i pazienti debbano soffrire a causa di carenze organizzative e strutturali evitabili. Non solo. Visto che il Servizio Sanitario Nazionale è destinato ad un continuo e inesorabile definanziamento, è necessario aumentare la produttività, attualmente a livelli inaccettabili. Proprio in questi giorni abbiamo ricevuto una segnalazione da un cittadino romano che doveva fare un prelievo di sangue. L’ambulatorio della Asl a cui si è rivolto effettuava 30 prelievi a partire dalle 7, senza prenotazione. Nel vicino centro della Croce Rossa lo stesso servizio era aperto fino alle 11, senza limiti e pagando sempre solo il ticket. È chiaro che così non va”.

Con la campagna “Indigniamoci!” l’associazione Codici mette a disposizione i propri esperti e legali per fornire ai pazienti ed ai parenti delle vittime di malasanità una serie di servizi come: consulenze legali, psicologiche, mediche; costituzione di parte civile nei processi penali; azione civile di risarcimento danni; assistenza e consulenza per le indagini difensive. È possibile segnalare casi di malasanità telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

Roma, 20 marzo 2025

