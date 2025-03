“No Burgesi, per il futuro dei nostri figli”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Antonio Nuzzo, per conto del Comitato “No Burgesi”, ci manda il seguente comunicato __________

In seguito alla nota del Consigliere Regionale Paolo Pagliaro, il Comitato “No Burgesi” intende chiarire la propria posizione e ribadire i principi che guidano il nostro operato, con l’obiettivo di fornire una risposta completa e trasparente.

Ringraziamo i Consiglieri Cristian Casili e Paolo Pagliaro per aver richiesto l’audizione in Regione sul tema dei rifiuti, con particolare riferimento alla delibera regionale relativa alla sopraelevazione della discarica di Soccorso, annessa all’impianto di biostabilizzazione in località Burgesi di Ugento.

La nostra assenza alla prima audizione è stata motivata non certo dalla una qualunque contrarietà nei confronti dei due Consiglieri, ma dalla profonda delusione nei confronti della Regione Puglia ed il suo governo. Troppe promesse non sono state mantenute nei confronti di noi cittadini e delle associazioni negli anni, non solo riguardo alla questione Burgesi, ma anche per la mancata programmazione di un progetto concreto e risolutivo per la chiusura del ciclo dei rifiuti.

Il nostro Comitato è un’organizzazione civica, composta da cittadini con idee politiche diverse, ma uniti da un unico intento: risolvere il problema di Burgesi. Non siamo un movimento politico e non agiamo con logiche di partito. Le nostre decisioni sono prese da cittadini che vogliono tutelare il futuro dei propri figli e la salute di tutti. I nostri obiettivi sono chiari : “No” alla sopraelevazione della discarica di Soccorso , “Sì” alla chiusura definitiva del sito e alla bonifica dell’intera area, compresa quella della ex discarica dismessa, dove si sospetta siano stati tombati fusti velenosi .

Ribadiamo che ogni nostra azione è indipendente dalla politica e mirata esclusivamente a questi obiettivi. Ringraziamo tutti i cittadini che, inclusi personalità politiche, si impegneranno in questa direzione, ma sottolineiamo che ognuno agirà in base al proprio ruolo istituzionale. Il nostro Comitato non sarà mai uno strumento politico, ma resterà un’entità civica, libera e indipendente.

Riteniamo che la politica debba condurre le proprie battaglie nelle sedi istituzionali, utilizzando gli strumenti del proprio ruolo politico. Allo stesso modo, il Comitato continuerà a svolgere il proprio ruolo civico, agendo in modo autonomo e secondo ciò che riterrà giusto e opportuno per il bene della comunità.

Concludiamo ricordando che il nostro impegno è e sarà sempre rivolto alla tutela della salute, dell’ambiente e del futuro del nostro territorio. La nostra battaglia è contro decisioni che riteniamo dannose per il Salento e per le generazioni future. “No Burgesi, per il futuro, per la vita, per i nostri figli”.

Comitato “No Burgesi”

Il Referente

Antonio Nuzzo __________

LA RICERCA nel nostro articolo del 14 marzo scorso, con, fra i commenti al fondo, le altre comunicazioni giunte in redazione

